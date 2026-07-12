Irán reivindica ataques con misiles y drones en Jordania, Catar, Kuwait y Baréin

Redacción Internacional, 12 jul (EFE).- Irán reivindicó este domingo ataques con misiles y drones en países de Oriente Medio, entre ellos Jordania, Catar, Kuwait y Baréin, después de que medios del país persa informaran de explosiones en diversos puntos del territorio tras el anuncio de Estados Unidos sobre una nueva ofensiva contra Teherán.

La Guardia Revolucionaria iraní señaló en un comunicado que atacó "con varios misiles balísticos" infraestructura e instalaciones militares clave en la base aérea estadounidense Príncipe Hassan, situada en Jordania, lo que causó la "destrucción" de su centro de mando y control, así como de los hangares de drones MQ9, según recogió la agencia Tasnim, vinculada al cuerpo.

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El texto indica que el ataque tuvo lugar después de que EE. UU., "imponiendo su voluntad al gobierno del Reino de Omán", provocara anoche "que varias embarcaciones crearan una ruta ilegal al sur del estrecho de Ormuz, lo cual fue detenido por la contundente respuesta de la Armada" iraní.

La Guardia Revolucionaria también informó de ataques en Catar con misiles contra la base aérea estadounidense Al-Udeid, cuyos centro de mantenimiento y reparación de aviones de combate y centro de mando de esta guarnición fueron destruidos.

El Ejército de la República Islámica también reivindicó una ofensiva con "drones destructivos" contra el sistema antimisiles Patriot en Kuwait, así como contra un depósito de municiones y una estación de radar de las fuerzas estadounidenses en el mismo país.

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En otra oleada de ataques con drones, Irán atacó el sistema de comunicaciones y la estación de radar del Ejército estadounidense en Baréin.

La agencia estatal de noticias catarí dijo anteriormente que sus fuerzas armadas habían repelido un ataque con misiles, sin confirmar la procedencia, mientras el Ministerio del Interior de Baréin pidió a sus ciudadanos acudir al lugar seguro más cercano tras la activación de alarmas en el territorio.

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La Guardia Revolucionaria iraní dijo en un comunicado que los ataques se producen después de que EE. UU. "lanzara un ataque aéreo contra varias bases costeras y antenas de telecomunicaciones en la costa sur" de Irán. Medios iraníes apuntaron anteriormente este domingo que se produjeron explosiones en diversos puntos del país, sin difundir detalles sobre víctimas o daños.

El Comando Central de EE. UU. (Centcom) informó previamente del inicio de una nueva ronda de ataques contra Irán como respuesta al bombardeo de Teherán contra un portacontenedores con bandera de Chipre que transitaba por Ormuz, con un tripulante desaparecido.

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EE.UU. e Irán firmaron el pasado 17 de junio un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra, desbloquear el estrecho de Ormuz y abrir negociaciones sobre el programa nuclear iraní, pero el presidente estadounidense, Donald Trump, dio recientemente por terminado el acuerdo, tras la reanudación de bombardeos en Oriente Medio. EFE