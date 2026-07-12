Irán asegura que ha atacado un segundo buque en Ormuz

Redacción Internacional, 12 jul (EFE).- Irán dijo este domingo que atacó a un segundo buque que transitaba por el estrecho de Ormuz, poco después de una oleada ofensiva de Estados Undios contra el país persa en represalia por un bombardeo previo de Teherán contra un navío que cruzaba la estratégica vía.

La Guardia Revolucionaria iraní dijo en un comunicado, recogido por la radiodifusora estatal IRIB, que atacó a "una segunda embarcación infractora" en Ormuz.

Horas antes, el cuerpo armado iraní había anunciado el cierre del estrecho, acusando a varias embarcaciones de ignorar la orden de transitar exclusivamente por una zona autorizada, y dijo que detuvo el avance de un buque tras realizar disparos de advertencia.

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Este domingo de madrugada (sábado en Estados Unidos), el Comando Central estadounidense (Centcom) informó del inicio de una nueva ronda de ataques contra Irán después de que Teherán bombardeara un buque con la bandera de Chipre que transitaba por el estrecho de Ormuz.

Durante la madrugada, medios iraníes informaron de varias explosiones en la provincia de Bushehr, donde se encuentra una planta nuclear, y en diversas localidades cercanas al estrecho de Ormuz, sin que de momento se conozca información sobre daños o víctimas.

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Teherán, por su parte, ha respondido lanzando misiles y drones contra países de la región que acogen bases estadounidenses, como Jordania, Kuwait o Catar.

Según el Centcom, Irán atacó un buque portacontenedores con bandera de Chipre, lo que provocó un incendio en el barco y daños en la sala de máquinas que obligaron a detener la travesía. Un miembro de la tripulación está desaparecido.

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Las fuerzas estadounidenses justificaron el ataque contra la República Islámica en que están "degradando su capacidad" para atacar otras embarcaciones en el estrecho de Ormuz. EFE