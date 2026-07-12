GENAiA advierte de que "el mayor error conceptual" es permitir el uso de la nube pública en la Administración

El presidente de la Asociación de IA Generativa en España (GENAiA), Óscar Méndez, ha advertido de que "el uso libre y abierto de 'public clouds' (nubes públicas) y sus modelos de inteligencia artificial (IA) actualmente en el Gobierno es el mayor error conceptual que se está produciendo".

En este sentido, ha reclamado, en una entrevista con Europa Press, "regular y prohibir por ley el uso de IA y tecnología de las 'public clouds' para el Gobierno, administraciones públicas y locales con la máxima celeridad", siguiendo "fielmente el modelo francés".

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Méndez ha preferido hablar de "autonomía tecnológica" más que de "soberanía tecnológica", que exige capacidades reales: centros de datos, chips, energía, modelos, talento y control sobre los datos.

En este sentido, ha advertido de que "quien tiene acceso a chips, centros de datos y energía barata puede entrenar, desplegar y escalar modelos; quien no lo tiene, alquila inteligencia a terceros".

"El acceso a chips es probablemente el cuello de botella más duro", ha afirmado, al tiempo que ha insistido en que la carrera por la inteligencia artificial es también una carrera por semiconductores, energía y cadenas de suministro.

A su juicio, Europa no puede aspirar a competir en IA si depende estructuralmente de chips diseñados fuera, nubes ('clouds') controladas fuera y modelos entrenados fuera.

En este contexto, ha advertido de que permitir el uso generalizado de servicios de 'public cloud' en el sector público implica "alquilar inteligencia" y, con ello, "parte de su capacidad de decisión".

Méndez ha advertido, además, de que el problema no se limita a la infraestructura, sino también al control efectivo sobre los datos alojados y procesados en entornos tecnológicos sometidos a prioridades, jurisdicciones o intereses ajenos.

"Si solo construimos edificios llenos de servidores para ejecutar tecnología de otros, no habremos resuelto el problema. Habríamos cambiado dependencia de software por dependencia de infraestructura operada bajo prioridades ajenas", ha señalado.

CRÍTICA AL MODELO ACTUAL Y LLAMADA A REGULAR

El presidente de GENAiA ha calificado la situación actual como "un ejercicio de irresponsabilidad absoluta que compromete el futuro de España como país y como sociedad", al considerar que se está "alquilando y haciendo crecer la capacidad de procesamiento de IA de otros países, minimizando la española".

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Por ello, ha defendido que el uso de 'public clouds' (nubes públicas) y sus modelos de IA en el Gobierno es "el mayor error conceptual y de ejecución que se está produciendo en IA y en tecnología en España".

"Imaginemos que hoy las carreteras, puentes, túneles del país fueran alquilados y pertenecientes a un país tercero, dependeríamos completamente de él. Eso mismo se está haciendo al permitir el uso abierto de las 'public clouds'", ha ejemplificado.

En su opinión, el uso de nubes públicas en infraestructuras gubernamentales debería estar "regulado por ley, y regulado para sectores críticos como banca, telecomunicaciones, energía en privada, siguiendo fielmente el modelo francés".

"Si preguntan a GENAiA cuál es la medida más urgente, es regular y prohibir por ley el uso de IA y tecnología de las 'public clouds' (nubes públicas) para el Gobierno, administraciones públicas y locales con la máxima celeridad", ha insistido.

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PUNTO DE ENCUENTRO DEL ECOSISTEMA DE IA GENERATIVA

Méndez ha explicado que GENAiA nace "como el punto de encuentro definitivo para conectar y vertebrar el conocimiento e investigación en inteligencia artificial generativa, para reunir el máximo talento y capacidades expertas en esta tecnología y así poder asesorar y recomendar cómo utilizarla mejor, obteniendo el máximo beneficio, pero preservando un uso ético y correcto de la misma orientado a mejorar la calidad de vida de las personas".

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Según ha destacado, España "no parte de cero en inteligencia artificial generativa": ya hay compañías aplicando soluciones, investigadores de primer nivel, empresas emergentes ('startups') con capacidad real y una Administración que empieza a usarla y a regularla.

"Lo que falta es un espacio independiente que conecte a esos actores y convierta la conversación sobre IA en decisiones reales y ejecutables de manera rápida y práctica", ha añadido.

"Nuestra función no es alimentar el ruido ni el entusiasmo acrítico. Es aportar criterio, evidencia desde el 'expertise' (experiencia especializada) y máximo conocimiento técnico, e interlocución", ha precisado.

IA GENERATIVA Y RIESGO DE DEPENDENCIA TECNOLÓGICA

El presidente de GENAiA ha advertido de que la IA generativa ya está afectando "a la productividad, al empleo, a la regulación, a la competitividad y a la autonomía tecnológica de Europa".

"Si España no articula una respuesta común, corre el riesgo de limitarse a usar tecnologías diseñadas fuera, bajo reglas que no siempre responden a sus intereses", ha sostenido.

"Esto no es solo transformación digital; es redistribución de capacidad económica, política e industrial. Nuestra responsabilidad es que España participe en esa transformación con ambición, responsabilidad y visión de país", ha afirmado.

En este punto, ha incidido en que, en inteligencia artificial, "la dependencia tecnológica no es solo un problema económico; es un problema de autonomía política", ya que quien controla los modelos, los datos y la infraestructura "acaba condicionando qué se automatiza, qué se decide, qué se prioriza y bajo qué valores opera la tecnología".

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A su juicio, puede llegar un momento en el que "el valor de un país se mida y calcule en la capacidad de cómputo de IA que tenga, no en sus reservas de oro u otros factores que pasarán a ser irrelevantes".

OBJETIVOS DE GENAiA EN SU PRIMER AÑO

Respecto a los objetivos en su primer año de actividad, Méndez ha señalado que GENAiA se ha marcado la misión de dotar de criterio técnico y de país a la conversación sobre IA generativa, alejándose del "entusiasmo acrítico".

La asociación pretende ser un actor que "aporte evidencia" y sirva de interlocutor entre empresas, Administración y comunidad científica, con el fin de traducir el debate en "decisiones reales y ejecutables de manera rápida y práctica".

Además, ha remarcado que la organización aspira a concienciar sobre la adopción, el uso y la escalabilidad de la IA generativa de forma ética y responsable, con impacto positivo en la economía y la sociedad.