China y Corea del Norte abordan los pasos para estrechar sus relaciones en el 65 aniversario de su alianza

El primer ministro de Corea del Norte, Pak Thae Song, se ha reunido este sábado en Pekín con su homólogo chino, Li Qiang, para estrechar la cooperación bilateral con motivo del 65º aniversario de la firma del Tratado de Amistad entre ambas naciones, tras los contactos realizados por el presidente chino, Xi Jinping, y el líder supremo norcoreano, Kim Jong Un el pasado viernes.

Durante la reunión, ambas partes han abordado la ampliación de intercambios en múltiples ámbitos, y en consonancia con lo que ya habían acordado Xi y Kim hace apenas un día en un intercambio de cartas entre ambos líderes, según ha informado la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA, por sus siglas en inglés).

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Según ha afirmado Pak, las relaciones entre ambos países "han alcanzado un nuevo nivel", mientras que Li ha señalado que China tiene "una política inquebrantable" en defender y consolidar las relaciones con su aliado, al que ha considerado un "vecino que comparte un mismo destino".

La reunión entre ambos mandatarios viene precedida por el intercambio de misivas con ocasión de la efeméride entre Kim y Xi, quienes subrayaron en ella la importancia de reforzar los lazos bilaterales en un escenario internacional marcado por la evolución de la situación de seguridad, la rivalidad creciente entre China y Estados Unidos y el fortalecimiento de la coordinación entre Corea del Sur, Estados Unidos y Japón.

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Este intercambio llega asimismo después de los contactos mantenidos durante la cumbre celebrada el mes pasado en Pyongyang, en un momento en el que Pekín ha tratado de impulsar sus relaciones con Corea del Norte, mientras este último ha intensificado al mismo tiempo su cooperación militar, diplomática y económica con Rusia.