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Bruselas lamenta la muerte del exemir de Catar y destaca su papel en relaciones con la UE

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Bruselas, 12 jul (EFE).- La comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica, lamentó este domingo la muerte del exemir catarí Hamad bin Khalifa Al Thani y destacó "su visión y su liderazgo" para lograr una "sólida asociación" entre la Unión Europea (UE) y Qatar.

"Me entristece el fallecimiento de Su Alteza el Emir Padre, el jeque Hamad bin Khalifa Al Thani (...) Su visión y su liderazgo sentaron las bases de la sólida asociación que la Unión Europea y Qatar siguen forjando en la actualidad", dijo la comisaria europea en redes sociales.

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Asimismo, añadió que el exemir desempeñó también "un papel decisivo en la configuración de la Qatar moderna y en la mejora de su posición en la escena internacional".

Finalmente, expresó su "más sincero pésame a Su Alteza el Emir, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, a la familia real y al pueblo de Catar en estos momentos de duelo".

El exemir de Catar Hamad bin Khalifa Al Thani, que falleció este domingo a los 74 años, gobernó durante 18 años (entre 1995 y 2013), periodo en el que transformó el país en una potencia energética y elevó su perfil internacional.

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En 2013, abdicó de forma voluntaria dejando paso a su hijo Tamim bin Hamad Al Thani, quien accedió al poder con tan solo 33 años. EFE

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