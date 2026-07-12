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EEUU asegura que Ormuz está abierto y que el tráfico "fluye con normalidad" pese a las amenazas de Irán

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El Ejército de EEUU ha asegurado este domingo que el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz "fluye con normalidad" y ha negado que Irán haya vuelto a cerrar este paso estratégico tal y como anunciaron las autoridades de la República Islámica este pasado sábado por la tarde, en el comienzo de un nuevo intercambio de bombardeos con Estados Unidos.

"El estrecho de Ormuz está abierto a todos los buques que deseen transitar legalmente por esta vía marítima internacional", ha destacado el Mando Central del Ejército de EEUU, el CENTCOM, en un comunicado publicado en redes sociales. "Irán no controla el estrecho. El tráfico marítimo fluye con normalidad", ha añadido.

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Previamente, el Mando Operativo Conjunto de Estados Unidos y Reino Unido había asegurado a primera hora de esta mañana que la ruta sur del estrecho no solo seguía abierta sino que se había expandido en las últimas horas, si bien recomendaba a los cargueros que extremaran las precauciones.

El CENTCOM recuerda que fuerzas estadounidenses han facilitado el tránsito de más de 800 buques y más de 400 millones de barriles de petróleo crudo en los últimos dos meses y que más de 140 buques han transitado por el estrecho en los últimos siete días.

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