AI celebra el "avance" anunciado por el TPI en Darfur y pide más apoyo internacional a la rendición de cuentas

Amnistía Internacional ha celebrado este sábado el "avance" anunciado por el Tribunal Penal Internacional (TPI) en las investigaciones sobre los presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en la región sudanesa de Darfur y ha reclamado un mayor respaldo de la comunidad internacional a los mecanismos de rendición de cuentas por los abusos perpetrados durante el conflicto.

"Es genial que el TPI diga que ha alcanzado un 'avance' en su investigación en Darfur", ha señalado la organización en un breve pronunciamiento difundido en redes sociales este fin de semana.

La ONG ha recordado además que, en un informe publicado la semana pasada, concluyó que las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) cometieron ocho crímenes de lesa humanidad y actos de limpieza étnica en el estado de Darfur Norte, además de identificar a tres comandantes del grupo como presuntos responsables de estos abusos.

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En este contexto, Amnistía Internacional ha instado a la comunidad internacional a respaldar los esfuerzos para exigir responsabilidades por las violaciones del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos en Sudán, "incluida la labor del TPI".

El pronunciamiento de la organización llega después de que el Tribunal Penal Internacional asegurara haber logrado un "avance" significativo en las investigaciones sobre los presuntos crímenes cometidos en Darfur.

Según explicó a la BBC la fiscal jefe adjunta del tribunal, Nazhat Shameem Khan, la investigación ha permitido reunir "pruebas concretas" que vinculan a dirigentes de las Fuerzas de Apoyo Rápido con los abusos perpetrados durante el conflicto.

En declaraciones recogidas por la cadena británica, Khan afirmó que las pesquisas han permitido establecer conexiones entre las pruebas recopiladas sobre el terreno y personas concretas que ocupan puestos de mando dentro de las RSF, si bien evitó precisar cuándo podrían formalizarse eventuales acusaciones.

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"Puede que lleve tiempo que se haga justicia y que los casos lleguen a los tribunales, pero lo conseguiremos", aseguró, antes de insistir en que el tribunal ha registrado un "gran avance" en la investigación.

Tanto el TPI como una reciente misión de investigación de Naciones Unidas han apuntado, y así lo recuerda el mimsmo medio, que las RSF estarían detrás de buena parte de los ataques sistemáticos contra la población civil en Darfur, incluidos actos que podrían constituir crímenes de guerra y de lesa humanidad, mientras que el grupo paramilitar rechaza haber cometido asesinatos generalizados. La investigación del tribunal se basa en testimonios de víctimas y testigos, así como en material audiovisual y pruebas forenses.

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