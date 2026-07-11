Perú elige un tema de ritmos andinos como himno para la próxima visita del papa León XIV

Lima, 10 jul (EFE).- La canción 'León, hermano del camino', compuesta en ritmos andinos por el peruano Jaime Montoya e interpretada por el coro religioso Aguchita, ganó este viernes el concurso convocado en Perú para crear un himno para la visita que hará el papa León XIV al país en noviembre próximo.

Aunque el papa, Robert Prevost, nació en la ciudad estadounidense de Chicago en 1955, desempeñó durante más de dos décadas sus labores pastorales en Perú, cuya nacionalidad también tiene y donde se le considera "el papa peruano" tras haber llegado a ejercer de obispo de Chiclayo, a unos 760 kilómetros al norte de Lima.

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La canción ganadora fue seleccionada durante la gala de interpretación de los diez temas finalistas, de un total de 394 composiciones presentadas al concurso, que se realizó en el antiguo Teatro Municipal de Lima.

El concurso fue organizado por el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), junto con la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) y el Arzobispado de Lima.

El tema ganador será grabado en los estudios de la Asociación Peruana de Autores y Compositores (Apdayc) y contará con un videoclip que será producido y difundido en los medios estatales del país.

Al respecto, la jefe del IRTP, Cinthia Ramírez, declaró a EFE que para impulsar esta iniciativa tuvieron una "excelente sinergia" con la Conferencia Episcopal Peruana y el Arzobispado de Lima, y agregó que el ganador "va a tener la posibilidad de cantar la canción al papa".

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Confirmó que la canción será difundida continuamente en las plataformas digitales, televisivas y radiales del IRTP "hasta que el papa llegue en noviembre".

"Vamos a colocar también a la canción dentro de las actividades que se van a realizar durante la estancia que va a tener (el papa) aquí, en las cuatro ciudades que va a recorrer", acotó.

Carla Polo, integrante del coro ganador, dijo a EFE que esta "es una oportunidad que nos brinda el señor, que nos bendice, porque a través del canto uno evangeliza".

"Tenemos muchas ansias y tenemos la esperanza de estar muy cerca de él (León XIV), es una emoción muy grande al tener la oportunidad de poder cantar y llevar un mensaje de paz", agregó.

El coro Aguchita lleva ese nombre en honor a la beata peruana María Agustina Rivas López, una religiosa conocida cariñosamente como 'Aguchita' que fue asesinada en septiembre de 1990 por el grupo subversivo Sendero Luminoso en la región de Junín, en el centro del país.

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A la ceremonia acudieron, entre otros personajes el cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima, quien manifestó su "felicidad de haber entrado todos en esta dimensión festiva, esperanzadora" ante la próxima visita del papa.

"Una de las cosas que más me ha sorprendido de nuestro papa León es que nos escucha y nos quiere comprender" remarcó antes de señalar que espera que la próxima llegada del pontífice a su país "signifique la resurrección del Perú".

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El pasado 18 de julio, el presidente de transición de Perú, José María Balcázar, se reunió en el Vaticano con el papa León XIV, tras lo cual declaró que la visita del pontífice al país andino tendrá lugar en la primera quincena de noviembre.

El anuncio de la visita fue anticipado en febrero pasado por el entonces canciller peruano Hugo de Zela, quien señaló que León XIV había sido invitado oficialmente por las autoridades del gobierno del entonces presidente transitorio José Jerí.

Días después, la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) aseguró que el viaje estaba cerrado "al 80 %", ya que el pontífice "desea visitar a Perú, porque ama a Perú y tiene una gran gratitud con el país", según señaló en ese momento el presidente de la CEP, Carlos García. EFE

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