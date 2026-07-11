Irán acusa a EEUU de violar el acuerdo tras las nuevas sanciones del Tesoro a la cúpula del nuevo ayatolá

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha arremetido este sábado contra el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, a quien ha acusado de "violar" el memorando de entendimiento acordado entre ambos países el pasado 17 de junio.

"Irán hasta ahora ha cumplido con su palabra, a diferencia del así llamado secretario del Tesoro de Estados Unidos que está violando el párrafo 9 del Memorando de Entendimiento. Esta violación sigue a otras violaciones y errores por parte de Estados Unidos. Una dosis de realidad: Solo puede haber cumplimiento mutuo", ha expresado el ministro en una publicación en sus redes sociales.

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El párrafo nueve del preacuerdo, al que hace referencia Araqchi y por el que critica directamente al Tesoro estadounidense, señala que, "a la espera de un acuerdo definitivo", Estados Unidos e Irán se comprometen a "mantener el status quo" de la República Islámica, por lo que la Casa Blanca "no impondrá nuevas sanciones ni desplegará fuerzas adicionales en la región".

Esta crítica llega después de que el Gobierno de Estados Unidos haya incluido en su lista de sanciones a Ali Ansari, a quien considera un "patrocinador clave" del nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojataba Jamenei, pese a que el artículo 9 del preacuerdo limita la capacidad de Washington de sancionar a Teherán.

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De acuerdo con el Departamento del Tesoro, Ansari, que "supervisa una extensa red global de activos que benefician" a Jamenei y a "otras élites del régimen", ha institucionalizado la malversación de fondos públicos a gran escala "hacia una extensa cartera de propiedades inmobiliarias y comerciales en el extranjero".

Este viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la reanudación formal de las conversaciones con Irán aunque avisando de que esto no significa restaurar el alto el fuego, roto esta semana en medio de nuevos cruces de bombardeos entre ambos países por las tensiones en el estrecho de Ormuz.

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