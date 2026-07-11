El dominio de Sinner y el momento de Zverev

Redacción deportes, 11 jul (EFE).- El dominio de Jannik Sinner implantado en los tiempos recientes, e incuestionable en lo que va de curso, se topa con el mejor momento del alemán Alexander Zverev, agigantado tras la conquista de Roland Garros semanas atrás, con el título de Wimbledon en juego.

El transalpino, número uno del mundo y que ganó con una gran autoridad al serbio Novak Djokovic en semifinales, pretende revalidar el título del pasado año, cuando ganó en la final al español Carlos Alcaraz, y erigirse en el décimo jugador de la Era Abierta en revalidar el título individual masculino en el All England Club.

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Sinner, que no jugó ningún torneo en hierba antes de llegar a Londres y que estuvo sin saltar a una pista entre Roland Garros y Wimbledon, es el tercer jugador en activo que logra situarse en varias finales del tercer Grand Slam del curso junto a Djokovic y Alcaraz.

Enfrente, Alexander Zverev que hace unas semanas enterró el papel de perdedor que tantas veces se le ha considerado en los grandes torneos. Por fin consiguió un major y eso le ha dado tranquilidad. En Wimbledon, de hecho, nunca había atravesado los octavos de final. Y esta vez ha ido disparado hacia la final. Ahora tiene en la mano también hacer historia y erigirse en el primer jugador en ganar un segundo título individual masculino del Grand Slam en el siguiente evento tras haber ganado su primer trofeo importante. También, el séptimo tenista en ganar en París y Londres el mismo año.

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Aspira Zverev, que terminó con el sueño local y eliminó al británico Arthur Fery, a ser el vigésimo cuarto campeón masculino en el All England Club tras una final que tiene un premio para el campeón de 3.600.000 libras esterlinas. La mitad para el finalista.

Zverev, que saldrá como número dos del mundo cuando termine la competición en detrimento de Alcaraz, que cae al tercer lugar, afronta este domingo su quinta final de Grand Slam. Solo ha ganado la de París, semanas atrás. Las anteriores terminaron en derrota: en el Abierto de Estados Unidos del 2020, superado por el austríaco Dominic Thiem, Roland Garros del 2024, frente a Alcaraz, el Abierto de Australia contra Jannik Sinner.

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El decimoctavo cara a cara por el título en Londres entre los dos primeros cabezas de serie del torneo aparece claramente desnivelado a favor del vigente campeón. Sinner aventaja a su rival en los precedentes con claridad. En los catorce duelos previos, el italiano ha ganado en diez y el germano solo en catorce. Pero los ocho últimos han subrayado especialmente la autoridad del jugador de San Cándido.

Pero nunca han jugado en hierba y es algo a lo que se aferra Zverev para alimentar sus opciones. Sinner se ha impuesto en las tres finales que han protagonizado. Además del Abierto de australia del 2025, el torneo de Viena y, más recientemente, en el último choque, en el Masters 1000 de Madrid.

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Tradicionalmente en Wimbledon, los duelos entre los dos primeros cabezas de serie caen del lado del primer favorito. En once de ellas fue así. El número dos solo ganó en seis partidos.

Zverev, que puso fin al mano a mano entre Sinner y Alcaraz al ganar en Roland Garros el mes pasado después de nueve grandes repartidos entre ambos desde el inicio del 2024.

Sinner, que afronta su séptima final de Grand Slam, aspira a ganar su quinto título de Grand Slam y ampliar su récord histórico de títulos de Grand Slam ganados por un jugador italiano. Ya ostenta el récord en solitario, por delante de Nicola Pietrangeli, al ganar su tercer título de Grand Slam en el Abierto de Australia el año pasado.

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Sinner, el primer italiano en llegar más de una vez a la final de Wimbledon, busca alcanzar su victoria número 100 en un partido de Grand Slam y convertirse en el octavo jugador en activo en lograrlo. Es el dominador de la temporada, con cinco títulos individuales, los cinco MAsters 1000 disputados: Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma.

Solo ha perdido tres partidos Sinner en lo que va de año; además de sus derrotas en el Abierto de Australia y Roland Garos cayó en cuartos de final de Doha ante el checo Jakub Mensik.

"Volver a estar en una final de grand Slam es fantástico. Espero ofrecer mi mejor nivel", dijo Sinner.

El italiano espera una final distinta a otras veces con Zverev. "Será diferente a otros porque en hierba el saque tiene más importancia. Está jugando muy bien y ganar en Roland Garros le ha dado confianza y se nota por cómo compite".

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Zverev aspira a convertirse en el tercer jugador alemán de la historia en ganar múltiples títulos individuales masculinos de Grand Slam, después de Becker y Gottfried von Cramm. También se convertiría en el quinto jugador alemán, hombre o mujer, en ganar varios títulos individuales de Grand Slam.

Igualmente, ha hecho historia para su país. Es ya el quinto jugador alemán en alcanzar la final individual masculina de Wimbledon, después de Becker (quien llegó a siete finales aquí, en 1985-86, 1988-91 y 1995), Von Cramm (quien llegó a tres finales aquí, en 1935-37), Wilhelm Bungert (1967) y Stich (1991). (Nota: Otto Froitzheim perdió en la final abierta aquí en 1914).

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"En cuanto ganas un Grand Slam ya sabes cómo hacerlo y sientes que puedes repetirlo", dijo el alemán, que destacó el trabajo realizado. "He mejorado mis golpes y a veces el deporte es así. Hablas de la mentalidad o de cosas, pero se trata de mejorar como jugador", analizó Zverev.

El germano volverá el lunes al número dos del mundo del que cae Carlos Alcaraz, de baja desde abril por lesión en la muñeca. "Solo espero jugar un gran partido el domingo y lograr el título. Sigo teniendo hambre", dijo. "Quiero más. Quiero seguir al máximo nivel y ganar más y más torneos. Espero hacerlo en la final porque es otra gran oportunidad".

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Santiago Aparicio