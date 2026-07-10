SK Hynix debuta en la Bolsa de Nueva York con una subida del 14%

Las acciones del fabricante surcoreano de microprocesadores SK Hynix ha subido un 14% en las primeras operaciones tras su salto al parqué en Estados Unidos, rondando los 170 dólares desde los 149 dólares fijados para su debut bursátil.

SK Hynix ha recaudado en su salida a Bolsa 26.507 millones de dólares (23.186 millones de euros) tras fijar un precio de 149 dólares para cada una de las 177,9 millones de acciones depositarias americanas (ADS) que ya han iniciado su cotización en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo 'SKHY'.

PUBLICIDAD

Los títulos de la compañía surcoreano han llegado a experimentar un crecimiento del 17%, por encima de los 173 dólares, poco después de iniciar su andadura en el mercado bursátil, aunque más tarde se han moderado hasta rondar los 170 dólares.

Se trata del mayor debut bursátil de una empresa extranjera en Estados Unidos y la segunda mayor OPV de la historia, superando los 25.600 millones de dólares (22.393 millones de euros) de Saudi Aramco. La salida a Bolsa de SK Hynix ocurre apenas un mes después de que SpaceX protagonizase la mayor salida a bolsa de la historia al levantar 85.700 millones de dólares (74.963 millones de euros).

PUBLICIDAD

El presidente del grupo SK, Chey Tae-won, ha sostenido que planean aumentar su inversión en el país norteamericano, que hasta la fecha se sitúa en los 35.000 millones de dólares (30.600 millones de euros). "Mi plan contempla una cifra mucho mayor, muchísimo mayor que 35.000 millones de dólares", ha sostenido en declaraciones a la agencia Bloomberg.

Dentro de este plan de inversiones, SK, matriz de SK Hynix, ya cuenta con participación en una planta de baterías y una inversión en una nueva planta de empaquetado de semiconductores en el estado de Indiana.

Igualmente, Chey ha mostrado su disposición a emitir más acciones en Estados Unidos si la rentabilidad y el precio de las acciones lo justifican. "Una vez que obtengamos una mayor rentabilidad, habrá más demanda. Lo primero que debemos hacer es mantener estable el precio de las acciones y, con suerte, a largo plazo podremos aprovechar el potencial de crecimiento", ha sostenido.

PUBLICIDAD