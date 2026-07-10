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Zendaya buscó entender los valores de Atenea para el filme La Odisea

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Londres, 10 jul (EFE).- La actriz estadounidense Zendaya, que interpreta a Atenea en la película ´La Odisea´ de Christopher Nolan, buscó entender "los valores esenciales" de la diosa a fin de preparar su personaje, que transmite una "sensación de sabiduría y calma".

Antes del estreno del filme el 17 de julio, la actriz dijo a EFE que tenía que entender "aquello sobre lo que Atenea preside o gobierna".

Atenea, personaje destacado en el poema épico griego La Odisea de Homero, es diosa de la sabiduría y de las artes, que actúa como la gran protectora divina del héroe Odiseo y su familia.

La película narra el viaje de Odiseo de regreso a su reino de Ítaca tras la guerra de Troya, pero tarda 20 años en hacerlo, mientras su esposa, Penélope, tiene que lidiar durante ese periodo de tiempo con los muchos pretendientes instalados en su palacio.

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"Atenea transmite una sensación de sabiduría y calma cuando aparece y se muestra ante Odiseo. Sin embargo, al mismo tiempo, carga con un gran peso. Creo que su propósito principal no es solo guiarlo, sino enseñarle y ayudarle a afrontar el dolor que ha causado, y ayudarle a intentar redimir lo que queda de su humanidad para que, finalmente, pueda regresar a casa.", añadió la actriz.

Nolan utilizó cámaras IMAX para filmar la película, lo que ofrece al espectador una experiencia cinematográfica más nítida y realista, pensada para que la persona sienta que está dentro del filme. EFE

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