Previa del Noruega - Inglaterra

Las selecciones de Noruega e Inglaterra se enfrentan este sábado (23.00 horas) en los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, un duelo marcado por el poderío e influencia de los arietes Erling Haaland y Harry Kane en sus respectivos equipos, con un fiable equipo inglés que busca sus cuartas semifinales mundialistas ante un conjunto escandinavo crecido y dispuesto a dar otro golpe al cuadro.

El Mundial empieza a definir uno de los lados del cuadro, con el duelo europeo entre noruegos e ingleses, mientras Argentina y Suiza se juegan el otro billete. El Hard Rock Stadium de Miami (Estados Unidos) será el escenario de otro intento de abordaje vikingo, después de que los de Stole Solbakken protagonizaran una de las sorpresas del torneo eliminando en octavos a la pentacampeona Brasil con dos tantos de Haaland, que desarboló a la 'Canarinha' con un doblete en 10 minutos y ya suma siete dianas en su estreno mundialista, y un sobresaliente Orjan Nyland bajo palos.

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Y es que el cíborg del Manchester City es el gran argumento del equipo noruego, que regresaba a un Mundial tras 28 años de sequía, para llegar lejos, después de alcanzar los cuartos de final por primera vez en su historia. Solbakken ha diseñado un sistema con el 'gigante' como punta de lanza y que se basa en un estilo directo, pragmático y agresivo, que convierte los partidos en verdaderos cuerpo a cuerpo independientemente del rival que tenga enfrente.

A esta Noruega no le importa tener poco el balón, huye de las posesiones estériles, prefiere estar agazapada en un bloque medio y salir con contragolpes vertiginosos, guiados por su brújula, el jugador del Arsenal Martin Odegaard, pilar fundamental junto a Haaland, que se encarga de fijar a las defensas rivales y provocar que otros como Sander Berge o Patrick Berg lleguen de segunda línea. Un modelo que tiene las incógnitas de los extremos, porque Alex Sorloth y Antonio Nusa tienen su lugar en el once en duda, pudiendo dejar paso a Oscar Bobb y Andreas Schjelderup.

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Este estilo de fútbol busca hacer daño a una Inglaterra con un importante desgaste físico y emocional tras sobrevivir al Estadio Azteca en octavos ante la coanfitriona México (3-2). Los 'Three Lions' supieron sufrir en Guadalajara, con el porcentaje de posesión más bajo (33,2%) de su historia en un Mundial y jugando el tramo final con uno menos, y se valieron de la efectividad de Jude Bellingham, con un doblete, y Harry Kane, que ya lleva seis dianas, para pisar los cuartos por undécima vez en la Copa del Mundo.

DUDAS FÍSICAS EN INGLATERRA

Mientras que Noruega reina en el caos -ha anotado 12 goles y recibido 9-, Inglaterra busca rebajar las pulsaciones y encontrar ese fútbol control, con posesiones más largas que desgasten y minen la paciencia del rival, para después hacer explotar su talento en la zona de tres cuartos con hombres como Bellingham, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Noni Madueke o Anthony Gordon -estos cuatro últimos pelean por dos puestos en los extremos aunque el nuevo jugador blaugrana firmó un gran último partido y parece que repetirá-.

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Las zagas de ambos combinados serán claves, ya que su misión será parar a dos de los mejores 'nueves' del mundo. Eso sí, muy diferentes; mientras Haaland puede quedar aislado y 'picar' cuando menos lo esperas, Kane es más participativo y es habitual verle bajar a recibir hasta la medular. En definitiva, dos estilos antagónicos para alcanzar las semifinales sin perder la identidad.

En este sentido, Inglaterra anda más mermada en su defensa por los problemas físicos del central Marc Guéhi, que sería sustituido por John Stones, mientras que el mediocentro Declan Rice es duda por una gastroenteritis y Tuchel sigue con problemas en el lateral derecho porque Reece James apunta de nuevo a baja y Jarell Quansah está sancionado por su roja ante México.

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Con todo, a la actual subcampeona de Europa le avala su fiabilidad con Tuchel, ya que enlaza siete encuentros sin perder (6V y 1E) y solo ha caído derrotada en dos ocasiones en 19 encuentros bajo la batuta del técnico alemán. Aunque este examen es mucho más para los 'Three Lions', que han caído ante equipos europeos en cinco de sus últimas seis eliminaciones en el Mundial.

Pero Noruega, ante este duelo inédito en Mundiales, no quiere dejar su hazaña ante Brasil en una anécdota, y para ello disfruta de una generación fructífera e ilusionante. Con ellos, los escandinavos solo han sufrido dos derrotas desde octubre de 2024 -21 partidos (16V y 3E)-, siendo la última ante Francia en la fase de grupos y con una unidad' B'.

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FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

NORUEGA: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Berg, Odegaard, Berge; Sorloth, Haaland y Nusa.

INGLATERRA: Pickford; Spence, Konsa, Stones, O'Reilly; Rice, Anderson, Bellingham; Madueke, Kane y Rashford.

--ÁRBITRO: Clément Turpin (FRA).

--ESTADIO: Hard Rock Stadium de Miami (Estados Unidos).

--HORA: 23.00/DAZN.