La surcoreana SK hynix saldrá al Nasdaq con histórica oferta de 26.507 millones de dólares

Seúl/Nueva York, 10 jul (EFE).- El fabricante de chips surcoreano SK hynix debutará este viernes en el Nasdaq con una oferta de 40,02 billones de wones (unos 26.507 millones de dólares), que sería la mayor salida a bolsa de una firma extranjera en Wall Street y la segunda más grande de la historia.

La compañía fijó en 149 dólares por unidad el precio de sus certificados de depósito estadounidenses (ADR), que representan acciones de una compañía extranjera, y emitirá 177,9 millones de estos certificados, según un informe publicado en el sitio web del repositorio surcoreano de información corporativa regulatoria.

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Cada ADR de SK hynix, que debutará este viernes (hora de EE.UU.) en la Bolsa estadounidense, equivaldrá a una décima parte de una acción ordinaria cotizada en Seúl.

La compañía redujo así su objetivo de captación desde los 43,14 billones de wones (28.600 millones de dólares) calculados previamente, hasta 40,02 billones de wones (26.546 millones de dólares).

Aun así, la operación se mantendría como la mayor prevista por una empresa extranjera en la Bolsa estadounidense, batiendo el récord en 2014 de salida de la firma china de comercio electrónico Alibaba, de 21.800 millones de dólares.

También es la segunda mayor de la historia, solo por detrás del debut de la estadounidense SpaceX el mes pasado que contó con una recaudación de unos 75.000 millones de dólares.

En los informes de este viernes, la firma reiteró que destinará lo recaudado a la construcción de una planta en el clúster de semiconductores de Yongin, al sur de Seúl, una fábrica de empaquetado avanzado de chips en Cheongju, provincia de Chungcheong del Norte, y la adquisición de equipos de litografía ultravioleta extrema (UVE), destinados a procesos avanzados de producción de chips.

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SK hynix es un proveedor clave de memorias de alto ancho de banda (HBM) para NVIDIA y forma parte, junto con Samsung Electronics y la estadounidense Micron, del reducido grupo de compañías que dominan el suministro de chips de memoria esenciales para el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

El auge global de la IA y la escasez de memorias avanzadas han disparado el apetito inversor por SK hynix, que es la segunda compañía de mayor capitalización en la Bolsa de Seúl, solo por detrás de Samsung Electronics, a la que llegó a superar durante un par de jornadas en junio.

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Sus acciones se han revalorizado más de un 300 % en lo que va de año, mientras este viernes avanzaban un 1,05 % a media sesión del parqué surcoreano. EFE