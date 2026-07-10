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Cancilleres de México y Chile reconocen importancia de fortalecer la Alianza del Pacífico

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Ciudad de México, 9 jul (EFE).- El secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco, y el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna, sostuvieron este jueves un encuentro en el que refrendaron su compromiso de fortalecer la relación bilateral, en el marco de los veinte años del Acuerdo de Asociación Estratégica (AAE), y reconocieron la importancia de fortalecer la Alianza del Pacífico.

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México destacó que la reunión se llevó a cabo en la sede de la cancillería en Ciudad de México.

La SRE dijo que, en el encuentro, ambos cancilleres "reconocieron la importancia de fortalecer la Alianza del Pacífico, de la cual México ejerce la Presidencia Pro Tempore".

Además, ambas delegaciones "se congratularon por la modernización del Tratado de Libre Comercio entre México y Chile", que seguirá impulsando los intercambios económicos entre los dos países.

El Acuerdo fortalece la relación bilateral mediante la Asociación Estratégica en materia política, económica y de cooperación entre las partes, basada en la reciprocidad, el interés común, la complementariedad y la profundización de sus relaciones en todos los ámbitos de su aplicación. EFE

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