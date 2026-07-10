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La Federación Colombiana de Fútbol pide a la Fiscalía investigar las amenazas contra Campaz

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Bogotá, 10 jul (EFE).- La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) pidió este viernes a la Fiscalía que investigue las amenazas en contra del futbolista Jáminton Campaz, blanco de críticas y amenazas tras fallar un gol en los minutos finales de la prórroga del partido con Suiza en el que los cafeteros perdieron la posibilidad de avanzar a cuartos de final del Mundial.

La FCF publicó un comunicado en el que rechazó "de manera categórica las amenazas contra la vida y la integridad" del futbolista de 26 años, después del partido entre las selecciones de Colombia y Suiza disputado en Vancouver (Canadá) el pasado martes.

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"El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol expresa su total solidaridad y respaldo a Jáminton Campaz (...) Asimismo, solicita a la Fiscalía General de la Nación adelantar, con la mayor celeridad, las investigaciones necesarias para identificar, judicializar y sancionar a los responsables de estos hechos", detalló la FCF.

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