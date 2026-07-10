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Irán advierte de que podría atacar Israel como parte de su respuesta a EEUU si sigue bombardeando infraestructura

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Las autoridades de Irán han advertido este viernes de que podrían atacar Israel como parte de su respuesta a Estados Unidos si continúa sus bombardeos contra infraestructura en el país asiático, en el marco de los nuevos cruces de ataques a pesar del alto el fuego pactado en abril y el memorando de entendimiento firmado en junio.

"Como ya hemos anunciado, los ataques contra la infraestructura recibirán represalias, y el régimen sionista criminal que está detrás de estos males no será inmune a la respuesta de los combatientes", ha señalado el secretario del Consejo Nacional Supremo de Irán, Mohamad Baqer Zolqader, según un comunicado recogido por la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

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Las palabras de Zolqader llegan un día después de que Irán acusara a Estados Unidos de cometer "crímenes de guerra" con sus ataques de los últimos dos días, incluidos bombardeos contra puentes e infraestructura ferroviaria, y rechazara los argumentos presentados por Washington para justificar estos bombardeos.

Estados Unidos lanzó entre el martes y el jueves varias oleadas de bombardeos contra Irán argumentando que actúa en respuesta a los ataques iraníes contra buques en el estrecho de Ormuz, en el que Teherán exige que el paso sea coordinado con sus fuerzas hasta que haya un acuerdo de paz definitivo que cierre el conflicto abierto en Oriente Próximo por la ofensiva israelí-estadounidense.

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En respuesta a estos ataques, que han dejado al menos catorce muertos y cerca de 80 heridos, Irán ha lanzado misiles y drones contra intereses estadounidenses en varios países de la región, entre acusaciones cruzadas sobre violaciones de los términos del memorando de entendimiento firmado en junio entre ambos países y alertas sobre un posible colapso del alto el fuego pactado el 8 de abril, del que también es parte Israel.

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