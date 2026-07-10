El SoNna lleva al conjunto Cantaderas al Paseo del Sifón del Albelda y a Ëda Díaz al Parque de los Olmos de Binéfar

La caravana del festival itinerante que organiza la Diputación Provincial de Huesca se instalará durante el próximo fin de semana en la comarca de La Litera para celebrar los conciertos del ensemble hispanofrancés Cantaderas y de la solista colombiana Ëda Díaz.

Tras el brillante fin de semana de inauguración, el SoNna Huesca visita el sábado el Paseo del Sifón, en la localidad literana de Albelda. El camino natural del Sifón de Albelda es un recorrido que celebra un siglo de ingeniería. La puesta en marcha del Canal de Aragón y Cataluña en 1909 transformó la agricultura de Albelda y el paisaje del entorno. El paseo del sifón es el último tramo del llamado camino natural de Albelda. Un paseo de acacias nos conduce al centro de interpretación.

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El sendero que jalona el canal ajardinado --casi un paseo botánico-- nos llevará a los aljibes de Figureta y de Sants, ejemplos de arquitectura industrial. La ruta continua hacia el Coll de Foix, con tomas de agua, compuertas y bombas, elementos esenciales en el Canal de Aragón y Cataluña. Todos estos elementos brindan una visión fascinante de la infraestructura de riego. El paisaje se enriquece con colinas peculiares debido al suelo rico en yeso. La encina predomina y caracteriza al camino.

En ese espacio natural humanizado representará el grupo Cantaderas su trabajo Olvidadas, que ayer fue presentado en sociedad en un acto celebrado en el salón de actos de la DPH, organizado por el Instituto de Estudios Altoaragoneses.

'OLVIDADAS'

El Ensemble Cantaderas aglutina un grupo de mujeres con una sólida formación en el campo de la música antigua que les permite enlazar repertorios de entre los siglos XIII y XVI con otros de la tradición oral popular interpretados por mujeres.

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Las Cantaderas eran grupos de mujeres contratadas y remuneradas durante la Edad Media para tocar, cantar y bailar, amenizando así distintos eventos sociales. En el siglo XIV aparecen descritas en el Libro del Buen Amor, del Arcipreste de Hita.

Cantaderas está formado por Anne Marie Lablaude, June Telletxea, Ana Arnaz y Paloma Gutiérrez del Arroyo. El libro CD Olvidadas, que ha estado precedido de un profundo trabajo de investigación, está dedicado a las españolas prisioneras en el campo de concentración nazi de Ravensbrück, deportadas entre 1942 y 1945.

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Grabado en la fábrica textil del propio campo, hoy Memorial Ravensbrück, el resultado musical bucea en lo que podríamos llamar el paisaje sonoro interior de aquellas prisioneras.

El grueso del contenido de Olvidadas lo resume el testimonio de una de ellas, Ángeles Martínez, a la que su compañera Dolores García Echevarrieta (Charlie) aconsejó "cuando te sientas triste canta. ¡Canta y vivirás!", como medicina ante su inminente confinamiento en una celda de castigo.

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También se manifiesta en las músicas populares que se incluyen, recopiladas por diferentes vías. Son solo voces, ocasionalmente acompañadas de sencilla percusión: piedras, dedales, cucharas, un tambor o el ruido de las manos golpeando una mesa.

Al día siguiente y sin abandonar la comarca de La Litera, el VII SoNna Huesca se desplaza hasta la vecina localidad de Binéfar; en concreto al Parque de Los Olmos.

Inaugurado hace cuatro años, el Parque Los Olmos de Binéfar tiene una superficie de casi 25.000 metros cuadrados y alberga más de 600 árboles entre sauces llorones, castaños de indias, magnolios, cedros, olivos, madroños y palmeras. Desde el lago artificial de más de 1.500 metros cuadrados salen los distintos caminos e itinerarios que conectan las distintas infraestructuras del complejo deportivo y social situado al norte de la localidad.

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El Parque de los Olmos aparece como un oasis humanizado, un pulmón verde que aporta biodiversidad y un espacio lúdico deportivo que fue largamente reivindicado y del que hoy presumen todos los vecinos de Binéfar. En ese espacio ofrecerá su concierto Ëda Díaz, el proyecto de la artista francocolombiana Eléonore Díaz-Arbelaez, creadora que conecta tradición latinoamericana y exploración electrónica contemporánea.

Ëda Díaz sitúa el contrabajo en el centro de un universo sonoro propio, donde dialogan raíz y experimentación. Su música transforma ritmos populares en paisajes digitales delicados y físicos a la vez. Entre lo orgánico y lo sintético, Díaz construye una identidad elegante y libre.

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Su imaginario evoca la audacia de Björk y la sensibilidad rítmica de Joe Arroyo, sin perder una voz singular. Ëda Díaz propone un directo magnético, íntimo y expansivo, que convierte cada concierto en una experiencia sensorial abierta y sin fronteras. Suave Bruta (2024) ha sido su primer LP y en él muestra cómo puede fusionar influencias tan diversas como el folclore y la contemporaneidad. Ritmos urbanos, experimentación pop y sugerencias electrónicas forman parte de su mezcla única.