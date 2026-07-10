El serbio Novak Djokovic planea jugar el torneo "al menos una vez más"

El tenista serbio Novak Djokovic, de 39 años, ha admitido que le gustaría jugar "al menos una vez más" el torneo de Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre hierba en Londres (Reino Unido), tras haber perdido este viernes por 6-4, 6-4 y 6-4 contra el italiano Jannik Sinner en semifinales.

"Una buena paliza a la antigua usanza", definió el propio Djokovic ese resultado ante Sinner. Cuando se le preguntó si tenía intención de volver el año que viene, el heptacampeón respondió de forma honesta. "Me gustaría, al menos una vez más. Ya veremos", dijo al respecto.

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Djokovic ha alcanzado como mínimo las semifinales en seis de sus siete últimas participaciones del 'Grand Slam', estadística notable para alguien de su edad. Pero cada vez se le ve más apático en las fases decisivas debido al rigor de 15 días de tenis compitiendo al mejor de cinco sets, como demostró el partido de cinco horas a altas horas de la noche contra el canadiense Félix Auger-Aliassime en cuartos de final.

"Básicamente llegaba medio paso tarde en todos los golpes, así de sencillo", aclaró Djokovic sobre su desventaja respecto a Sinner. "Él estaba simplemente un nivel o más por encima de mí. Yo no estaba lo suficientemente preciso, ni lo suficientemente reactivo ni lo suficientemente equilibrado para enfrentarme a él. Eso es todo. No había mucho que pudiera hacer sobre la pista", confesó el tenista balcánico.

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"Físicamente me encontraba bien. Quizá no tan fresco como al inicio del torneo, obviamente, pero físicamente estaba bien", afirmó. "Él ha sido mucho mejor jugador en la pista y ha tenido la fuerza dominante. No queda más que reconocerlo y decirle: 'Enhorabuena, bien hecho'", agregó.

Sinner, por su parte, reconoció que Djokovic sigue siendo inspirador. "Es increíble verle seguir rindiendo a este nivel", comentó el italiano, que tiene 24 años. "Estuve viendo su partido contra Félix. El nivel fue altísimo. Es una verdadera inspiración para todos nosotros y también para la generación más joven, por lo mucho que una buena mentalidad puede influir tanto en el cuerpo como en la mente", concluyó Sinner.

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