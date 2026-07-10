Autoridades identifican cuerpo de exalcalde de municipio mexicano de Fresnillo

Ciudad de México, 10 jul (EFE).- Autoridades forenses identificaron este jueves el cuerpo del exalcalde del municipio mexicano de Fresnillo, estado de Zacatecas, Benjamín Medrano Quezada, quien fue asesinado en un ataque armado el pasado martes en la ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco (oeste), y no portaba identificación al momento de los hechos.

Según versiones, Medrano Quezada, quien fue el primer alcalde abiertamente gay en México, fue asesinado la noche del pasado martes al interior de un establecimiento comercial, pero el cuerpo fue identificado dos días después por las autoridades ya que no portaba identificación.

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Fuentes de seguridad indicaron que los atacantes presuntamente fueron dos sujetos que viajaban en una motocicleta, quienes le dispararon a pocos metros de distancia.

En un comunicado, el municipio de Fresnillo lamentó este viernes el fallecimiento de Medrano Quezada.

"Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos, acompañándolos respetuosamente en este momento de dolor y deseándoles fortaleza ante esta irreparable pérdida. Descanse en paz", indicó el mensaje del municipio.

En tanto, la diputada del conservador Partido Acción Nacional (PAN), Noemí Luna también expresó sus condolencias por la muerte de su excompañero diputado y exalcalde de Fresnillo.

"Expreso mis más sinceras condolencias a su familia, amistades y seres queridos. Les deseo fortaleza y consuelo en estos momentos tan difíciles".

Medrano Quezada ocupó el cargo de presidente municipal de Fresnillo de 2013 a 2015, un municipio de 240.000 habitantes y un punto clave para el trasiego de drogas en el centro-norte de México.

Además, entre 2020 y 2023, el municipio fue la ciudad con mayor percepción de inseguridad, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El exalcalde también era conocido por su faceta como cantante y empresario, fue propietario de un bar gay en Fresnillo. EFE