EE.UU. y Paraguay detectan "amenazas" ligadas a China que infiltraron sistemas paraguayos

Asunción, 10 jul (EFE).- Los Gobiernos de Estados Unidos y Paraguay denunciaron este viernes que detectaron la infiltración de "múltiples actores de amenaza", vinculados a China, en los sistemas cibernéticos estatales del país suramericano.

El hallazgo se produjo durante "una revisión conjunta reciente de ciberseguridad", como parte de los trabajos de cooperación entre ambos países encaminados a fortalecer la infraestructura digital crítica de Paraguay, informó el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) paraguayo en un comunicado.

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En el mismo texto, el Mitic, que no aclaró qué sistemas resultaron comprometidos, agregó que las tareas de cooperación buscan "contrarrestar las operaciones de ciberespionaje llevadas a cabo por actores extranjeros malintencionados".

Asimismo, ambos Gobiernos reafirmaron su compromiso "con un futuro digital seguro y resiliente", así como su disposición a hacer frente a los desafíos compartidos en materia de ciberseguridad.

A finales de septiembre de 2024, y durante otra revisión conjunta, Estados Unidos y Paraguay informaron que la red de ciberespionaje Flax Typhoon, basada en China, fue identificada "infiltrándose en los sistemas del Gobierno paraguayo".

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, dijo en noviembre de ese año que la infiltración de Flax Typhoon estaba relacionada con los lazos que su país mantiene con Taiwán, a la que China considera una provincia "rebelde" y parte inalienable de su territorio, mientras que la isla, gobernada de forma autónoma desde 1949, rechaza esa postura.

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Paraguay es el único país de América del Sur y uno de los 12 del mundo que mantiene vínculos oficiales con Taiwán, que datan de julio de 1957.

En un informe difundido en agosto de 2023, Microsoft describió Flax Typhoon como un "grupo de actividad perteneciente a un Estado-nación" que tiene como objetivo "a docenas de organizaciones en Taiwán con la probable intención de realizar espionaje".

En junio de 2024, el entonces embajador itinerante de EE.UU. para Ciberespacio y Política Digital, Nathaniel C. Fick, anunció, después de reunirse con Peña, que Washington invertirá 3,1 millones de dólares para fortalecer la ciberseguridad de las fuerzas militares locales. EFE

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