Denuncian torturas a presos políticos para meterlos en celdas tras terremotos en Venezuela

Caracas, 10 jul (EFE).- El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) de Venezuela denunció este viernes que estos detenidos en la prisión de Rodeo I, cerca de Caracas, fueron "golpeados, heridos con perdigones y asfixiados con gas lacrimógeno" el pasado domingo, cuando los presionaban a volver a sus celdas luego de pasar días en el patio tras el doble terremoto del 24 de junio.

"Los familiares reportan al menos siete presos políticos desaparecidos, entre ellos personas identificadas por sus familiares como José Ángel Barreno Cordones y Ramir Pocaterra Cruz. También denuncian varios heridos por perdigones, personas con golpes visibles y privados de libertad que presentarían síntomas graves como diarrea, vómitos, sangre en heces y vómito con sangre", dijo el Clipp en X.

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La activista y miembro del Clipp, Andreina Baduel, dijo a EFE que "hubo una arremetida fortísima para obligarlos a volver a sus celdas".

Baduel agregó que las autoridades pretenden "tenerlos encerrados en las celdas a todo riesgo, a pesar de las réplicas" de los terremotos del pasado día 24 que han dejado 3.889 muertos y 16.740 heridos.

El Clipp exige una fe de vida de los presos, atención médica urgente, ingreso de abogados de confianza, investigación inmediata, inspección a las cárceles y que los presos no sean obligados a permanecer en las celdas.

Según explicó Baduel, las denuncias llegaron luego de que un grupo de familiares visitara este viernes la prisión.

Las visitas en esta prisión solo se realizan viernes, sábado y domingo y constan de un período de 15 minutos, a través de un vidrio y llamada telefónica.

Desde los terremotos de hace 16 días, dijo, solo han permitido tres visitas y, según los familiares, en cárceles como El Rodeo o Ramo Verde hay grietas y deterioro en las infraestructuras.

Familiares de los presos políticos en Venezuela señalaron el martes a EFE que las autoridades han abandonado a los detenidos tras los sismos, con la desmejora en la alimentación y la falta de atención a algunas de las estructuras que sufrieron daños por el desastre.

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La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos, registra 372 presos políticos en Venezuela.

Hasta el momento, el Ejecutivo venezolano no ha dado un balance oficial sobre la situación de las cárceles tras los terremotos. EFE