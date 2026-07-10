Macron expresa sus condolencias a España por las víctimas del incendio forestal de Almería

París, 10 jul (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó este viernes sus condolencias a España por las víctimas del incendio forestal declarado en Los Gallardos, en Almería (Andalucía), que deja por el momento al menos 12 fallecidos.

"Pensamientos emocionados para las víctimas de los terribles incendios que afectan a España y para sus familias. Expreso la solidaridad de Francia, que también lucha contra las llamas. Homenaje a todos los bomberos movilizados", escribió Macron en un mensaje en sus redes sociales.

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El incendio, que ha calcinado alrededor de 4.000 hectáreas, continúa bajo vigilancia de los equipos de emergencia, que trabajan para controlar el avance del fuego en unas condiciones especialmente difíciles debido al viento y al terreno escarpado de la zona.

Las autoridades mantienen el dispositivo de búsqueda en el área afectada, donde permanecen 24 personas no localizadas, según el balance provisional. El Gobierno regional de Andalucía ha decretado tres días de luto oficial por las víctimas. EFE