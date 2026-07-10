De la Espriella da un ultimátum y declara objetivo militar a dos cabecillas de guerrillas en el norte del país

El presidente electo de Colombia, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, ha dado un mes de plazo para "someterse a la Justicia" a un cabecilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a otro del Frente 33 de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), declarándolos "objetivo militar" y amenazando, en caso contrario, con actuar "con toda la capacidad legítima" en respuesta.

En un acto celebrado en Cúcuta, ciudad del Norte de Santander próxima a la frontera con Venezuela, De la Espriella "ha lanzado una advertencia a alias 'Alfred', del ELN, y a alias 'Andrey', del Frente 33 de las disidencias de las FARC, que tendrán un mes para someterse a la Justicia".

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"De no hacerlo, el nuevo Gobierno actuará con toda la capacidad legitima del Estado, bajo la Constitución, la ley y el Estado de Derecho", subraya el comunicado difundido en redes por la oficina de prensa del presidente electo, que coloca a los dos cabecillas como "objetivo militar".

El inminente inquilino de la Casa de Nariño ha puesto objetivo concreto así a las "directrices de seguridad" que ha establecido para "recuperar el control territorial en Norte de Santander y enfrentar a las estructuras criminales que mantienen bajo amenaza a las comunidades del departamento". "Norte de Santander no seguirá abandonado ni sometido por las violentos", remarca la nota.

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Esta nueva declaración de De la Espriella sigue la tónica de una semana en la que también ha señalado como "objetivo de alto valor" al líder del grupo narcoparamilitar Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocido con el alias de 'Bendito Menor'.

Además, este mismo lunes el político ultraderechista anunciaba un logro en su política de seguridad con respecto a las guerrillas y otras organizaciones criminales al indicar que los cabecillas de la organización criminal Los Pepes, que opera en Barranquilla, han informado de su disposición de someterse a la Justicia, después del ultimátum que lanzó a los grupos armados hace un par de semanas.

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