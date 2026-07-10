Condenan a 13 años de cárcel a líder opositor por intentar incendiar tribunal en Tiflis

Tiflis, 10 jul (EFE).- La Justicia de Georgia condenó hoy a 13 años de cárcel al líder opositor georgiano, Alexandr (Aleko) Elisashvili, de la coalición Lelo-Georgia Fuerte, por intentar incendiar en noviembre del año pasado el Tribunal Urbano de Tiflis.

La sentencia fue dictada por el juez de la misma corte que el acusado intentó incendiar, Gueorgui Guelashvili.

Antes de dictar sentencia, el juez expulsó al opositor de la corte después de que este se refiriese con palabras obscenas al primer ministro de la nación caucásica, Irakli Kobajidze, y a otros miembros del Gobierno.

Mientras era retirado de la sala, Guelashvili gritó "¡Gloria a Ucrania y a Georgia!" y profirió palabrotas en contra de Rusia, país que le condenó en ausencia el año pasado a seis años de cárcel por combatir en el bando ucraniano contra las fuerzas rusas.

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El opositor fue condenado por "intento de atentado terrorista", un delito penado por las leyes georgianas con penas de cárcel de entre 10 y 15 años.

Elisahsvili, exdiputado de 48 años, rompió con un martillo el cristal de la entrada del Tribunal Urbano de Tiflis, ingresó en el edificio, donde roció con gasolina los ordenadores, equipos ofimáticos y toda la documentación e intentó prenderles fuego, según denunció el Ministerio de Interior de Georgia tras su detención.

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Dos agentes de seguridad del tribunal que acudieron rápidamente al lugar de los hechos impidieron que cometiera el delito y se enfrentaron al opositor, que les amenazó con una pistola.

Durante la pelea, Elisashvili resultó levemente herido, mientras que uno de los agentes tuvo que ser hospitalizado.EFE