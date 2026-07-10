Colombia participa en la feria ornitológica Global Birdfair 2026 y reivindica su biodiversidad aviar

Colombia participará en la feria de turismo ornitológico Global Birdfair 2026, organizada en la Reserva Natural de Rutland (Reino Unido) entre el viernes 10 de julio y el domingo 12 de julio, cita durante la cual las autoridades colombianas tratarán de presentar el país como una potencia en el avistamiento de aves.

Según ha informado mediante una nota de prensa, acudirá refrendada por ProColombia, entidad pública para la promoción de inversiones, exportaciones y turismo. La misma ha acudido acompañada de una delegación de las empresas especializadas en ornitología Truman Journeys y Nature Colombia.

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La nación sudamericana es hogar de más de 1.954 especies de aves, la cifra más alta del mundo, de las que aproximadamente 82 son endémicas y más de 150 son migratorias.

Cerca del 10% de la biodiversidad global se concentra en Colombia a través de más de 300 ecosistemas distintos, como los Andes, la selva amazónica, desiertos o las costas del Caribe y el Pacífico. Las zonas más valiosas para esta modalidad de turismo se encontraron en 2025 en los departamentos de Meta, Cundinamarca, Valle del Cauca, Antioquia y Caldas.

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Colombia fue el país ganador del último Global Big Day, una de las actividades de conteo de aves más famosas del planeta organizada en mayo por el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell (Estados Unidos). El país ha ganado nueve veces desde 2017.