Christiansen sigue como opción, condicionado a cambios en la dirigencia panameña

Ciudad de Panamá, 10 jul (EFE).- La Federación Panameña de Fútbol (FPF) mantiene a Thomas Christiansen como la principal opción para continuar al frente de la selección nacional, aunque una eventual renovación estará condicionada a que el nuevo comité ejecutivo del ente federado que sea elegido en diciembre ratifique o no al cuerpo técnico.

El presidente de la FPF, Manuel Arias, explicó este viernes en conferencia de prensa que esa condición forma parte del proceso de transición institucional que vive el organismo y aseguró que no representa un impedimento para negociar con el entrenador hispano-danés, cuyo contrato, al igual que el de sus asistentes Javi Sánchez Jara y Cristian Beguer, expiró el pasado 30 de junio.

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"No creo que nada aleje a nadie del banquillo. Esas son las condiciones que hay. No las puedo modificar. El que quiera dirigir Panamá tiene que entender que esa es la realidad en la que estamos", afirmó Arias al ser consultado por EFE sobre si la obligación de ser ratificado por la próxima dirigencia podría dificultar un acuerdo con la continuidad del estratega.

En ese sentido, el dirigente sostuvo que "cualquier persona que sea contratada tiene que entender que debe existir la oportunidad para que el nuevo comité ejecutivo ratifique o dé salida al cuerpo técnico que se contrate".

La condición añade un elemento de incertidumbre a la negociación con Christiansen, quien dirige a Panamá desde 2020 y ha encabezado uno de los procesos más exitosos del fútbol panameño en los últimos años.

"Para nosotros Thomas Christiansen es una opción importante. Yo me imagino que si él está conversando con nosotros es porque nosotros somos una opción también para él", comentó Arias.

El presidente de la FPF afirmó que la federación hará "todos los esfuerzos posibles" para alcanzar un acuerdo y adelantó que espera definir la situación "entre mediados y finales de agosto", ya sea mediante la renovación de Christiansen o con la contratación de un nuevo técnico.

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Asimismo, precisó que Christiansen no ha comunicado a la federación si ha recibido propuestas de otros equipos o selecciones, pero que está en libertad de hacerlo, así como la FPF tiene las de ver otras opciones.

Más allá del nombre del entrenador, Arias aseguró que "nosotros queremos continuar con ese modelo deportivo. Incluye la metodología de trabajo, las formas de jugar y todo lo que ello conlleva".

En la misma comparecencia, el integrante de la comisión técnica de la FPF, Jaime Penedo, afirmó que existe conformidad con el trabajo realizado por Christiansen, aunque que "también hemos hecho recomendaciones de que hay que hacer ciertos ajustes".

Penedo añadió que, entre los perfiles que actualmente estudia la federación, hay varios candidatos, de los que puede salir una terna final, pero en esa no figura -por ahora- ningún entrenador panameño, aunque evitó descartar esa posibilidad.

La FPF también descartó la posibilidad de nombrar un técnico interino y reiteró que busca garantizar la continuidad de un proyecto deportivo que sea sostenible tanto desde el punto de vista futbolístico como administrativo, mientras se prepara para el relevo de su dirigencia previsto para diciembre. EFE

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