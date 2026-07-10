Banco del Caribe Oriental selecciona varias figuras para sustituir a Isabel II en billetes

Castries, 10 jul (EFE).- El Banco Central del Caribe Oriental (ECCB, por sus siglas en inglés) anunció este viernes que dos exprimeros ministros, un premio Nobel, un exgobernador del ECCB y un medallista de oro olímpico figuran entre las personas seleccionadas para sustituir a la fenecida reina Isabel II, la monarca más longeva de la historia del Reino Unido, en los billetes del Caribe Oriental (CE, en inglés).

El ECCB señaló que se espera que los billetes rediseñados que presentó el gobernador del ECCB, Timothy N. J. Antoine, entren en circulación a finales de 2027, momento en el que, por primera vez, los papeles moneda dejarán de mostrar la efigie de la reina Isabel II, fallecida el 8 de septiembre de 2022 a los 96 años, en el Castillo de Balmoral (Escocia).

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"La nueva serie representa un paso significativo en la evolución de la moneda de la CE. Rinde homenaje a la diversidad cultural y al legado perdurable de las personas que han dado forma al Caribe Oriental. Además, preserva la seguridad, la integridad y la confianza que desde hace tiempo definen al dólar de la CE", esgrimió un comunicado el ECCB.

La entidad bancaria caribeña indicó que los nuevos diseños muestran a distinguidos héroes regionales y figuras destacadas de toda la Unión Monetaria del Caribe Oriental (ECCU).

El banco precisó que el billete de 100 EC$ mostrará al premio Nobel de Economía, William Arthur Lewis, y al exprimer ministro de Santa Lucía, Sir John Compton, mientras que el billete de 50 EC$ llevará el rostro del exgobernador del ECCB, Sir K. Dwight Venner.

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Asimismo, el billete de 20 EC$ plasmará la figura del difunto Vere Cornwall Bird Sr., primer ministro de Antigua y Barbuda, y a la fenecida Dame Mary Eugenia Charles, primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra de Dominica y la única mujer que emerge en los nuevos billetes.

En el billete de 10 EC$ aparecerá el difunto William Henry Bramble, líder sindical y de un partido político de Montserrat, y a James Ronald Webster, político de Anguila, mientras que el billete de cinco dólares muestra al primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Milton Cato, y a Kirani James, el primer medallista olímpico de Granada, la única persona viva entre los escogidos.

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El Consejo Monetario del ECCB, en su reunión del 21 de julio de 2023, aprobó la sustitución de la imagen de la fallecida reina Isabel II en la moneda del Caribe Oriental y ordenó a la entidad bancaria que llevara a cabo consultas públicas.

"Dichas consultas, realizadas entre julio y diciembre de 2023, confirmaron un fuerte apoyo público a la inclusión de héroes nacionales y figuras clave en la construcción de la nación en la moneda rediseñada", añadió el documento del banco caribeño.

Así, a partir de 2027 desaparecerá de los billetes Isabel Alejandra María, soberana del Reino Unido y de varios países de la Mancomunidad Británica de Naciones (Commonwealth antiguas colonias).

Los Estados miembros de la ECCU son Anguila, Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. EFE