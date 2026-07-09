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Trump niega haber pedido a María Corina Machado que no viajara a Venezuela tras terremoto

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Washington, 8 jul (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este miércoles haber pedido a la líder opositora venezolana María Corina Machado que no regresara a Venezuela tras los terremotos que sacudieron el país, después de que surgieran versiones sobre supuestas restricciones o recomendaciones de su Administración para impedir su viaje.

"No… no, para nada. ¿Cómo le voy a decir eso?", respondió Trump al ser preguntado por periodistas a bordo del Air Force One durante su regreso a Washington desde Turquía, luego de su participación en la cumbre de la OTAN. EFE

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