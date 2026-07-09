Mohamed Ouahbi: "No vamos a escuchar a los que dicen que lo que hemos hecho ya es genial"

El seleccionador de fútbol de Marruecos, Mohamed Ouahbi, advierte que afrontarán su partido ante Francia de cuartos de final del Mundial de Estado Unidos, México y Canadá sin pensar en que ya es "genial" el recorrido que han firmado en el campeonato y que deberán jugar como si estuvieran "contra las cuerdas" para poder repetir las semifinales de hace cuatro años en Catar.

"Vamos a ir ganar, sin duda, y haremos todo lo posible por ganar. No vamos a escuchar a quienes nos dicen que lo que hemos hecho es genial y que no importa si perdemos porque Francia es la favorita, ni nada por el estilo, no vamos a caer en esa trampa. Podemos ganar y haremos todo lo posible", señaló Ouahbi en rueda de prensa previa al duelo de cuartos de final.

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El técnico tiene claro que "para llegar a las semifinales" necesitan jugar como si estuvieran "contra las cuerdas" y sin pensar en que lo que han hecho hasta el momento está "bien o mal" porque sabe que "no hay premio" si caen eliminados. "El único premio es ganar la Copa", advirtió.

Ouahbi remarcó igualmente que "no hay sorpresas" en cuanto a la preparación del partido y que no quería "ocultar nada". "Creo que quienes han analizado nuestros partidos saben muy bien que tenemos una idea clara de cómo queremos jugar, así es como llegamos hasta aquí y así es como llegaremos aún más lejos", subrayó

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Además, no hay una preparación diferente por ser Francia el rival. "Las exigencias que nos imponemos a diario, la preparación del partido, el análisis del mismo, las charlas de equipo no cambian. Para mí, es lo mismo jugar contra Francia en cuartos de final de un Mundial que cuando jugamos contra Burundi en casa en un amistoso", indicó.

"Creo que esa es la clave y algo que sé desde muy joven es que perder depende precisamente de que cada uno esté motivado cuando el partido lo exige, y sobre todo, permitir que todos los jugadores mantengan la calma y la compostura en un partido de alta presión. Es importante que creemos hábitos y los mantengamos, así que seguimos haciendo lo que hemos estado haciendo desde el principio", añadió al respecto.

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El seleccionador de los 'Leones del Atlas' también dejó claro que están "muy tranquilos y serenos", y que han estado "gestionando" a los jugadores que andan con mayor carga física, algo que consideró que "es igual para todos los equipos".

Junto al técnico compareció el jugador del Real Madrid Brahim Díaz, que recordó que Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni, compañeros en el Real Madrid, "son jugadores y personas brillantes", pero que el jueves serán "rivales". "Ambos queremos ganar y eso es lo más importante. Confío en mi equipo, sé que haremos un gran partido", remarcó.

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"Lo más importante es ganar, no se trata del individuo, no se trata de mí, se trata del equipo y no me importa si otro juega o marca, lo que quiero es ganar. Si puedo asistir o marcar será genial porque significa que ayudaré al equipo a intentar ganar, pero no se trata de mí, se trata del equipo y lo más importante es que cualquiera que pueda asistir o marcar será increíble", aseguró el mediapunta.