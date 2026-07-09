Trump dice que España "se redimió" al acceder a una solicitud de pago de la OTAN

Washington, 8 jul (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que España "se redimió por completo" después de que el Gobierno del país ibérico accediera a una "importante solicitud de pago" a la OTAN, un gesto que el republicano elogió, luego de haber criticado fuertemente a la nación europea durante la cumbre de la Alianza Atlántica en Ankara (Turquía). EFE

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