El Kospi surcoreano repunta casi un 4% en la apertura por recuperación de tecnológicas

Seúl, 9 jul (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, repuntaba casi un 4 % en la apertura de este jueves, gracias a la recuperación de las principales tecnológicas, a un día del debut del fabricante de chips SK hynix en Wall Street.

Pasada una media hora del inicio de operaciones, el indicador sumaba un 3,86 %, o 279,40 puntos, hasta situarse en 7.526,19 unidades. El Kospi se desplomó un 5,35 % en la sesión previa.

El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, crecía un 1,16 %, o 794,07 puntos, hasta los 794,07 enteros.

El repunte del parqué surcoreano se produce un día antes de que SK hynix debute en el Nasdaq, donde busca recaudar hasta 28.000 millones de dólares, en lo que podría ser la mayor salida a bolsa de una firma extranjera en Wall Street y la segunda mayor oferta bursátil en Estados Unidos, solo por detrás del reciente debut de SpaceX.

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De esta forma, SK hynix, proveedor clave de memorias HBM a NVIDIA, subía casi un 9% en la apertura.

Su principal rival, Samsung Electronics, repuntaba un 3,6 %, tras sufrir considerables caídas consecutivas pese a anunciar el martes unas previsiones de beneficios operativos récord para el segundo trimestre.

Por otro lado, en el sector del automóvil, el fabricante Hyundai Motor bajaba un 2,59 %, mientras su empresa hermana Kia también se hundía un 3,25 %. EFE