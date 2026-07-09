Trump afirma que Irán "está deseando" llegar a un acuerdo aunque duda de que Teherán lo cumpla

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido este miércoles en que Irán "está deseando" llegar a un acuerdo con Washington, aunque, según ha manifestado, no tiene claro si Teherán llegaría a respetarlo.

"Están deseando llegar a un acuerdo. Han llamado hace un ratito", ha señalado el mandatario estadounidense en declaraciones a los medios ante el avión presidencial Air Force One, confesando que, para él, el "problema" reside en que no sabe si la República Islámica "va a respetar ese acuerdo" o no.

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Para el inquilino de la Casa Blanca, aunque la cúpula de poder iraní está "un poco loca" y "fuera de control", la misma "tiene muchas ganas de llegar a un acuerdo" con Estados Unidos.

Asegurando recibir "constantemente" amenazas contra su persona e insistiendo sobre la idea de que él es "el número uno" en la "lista" de Irán, Trump se ha jactado de haber golpeado "muy fuerte" al país asiático en las últimas oleadas de ataques lanzadas por el Mando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM) contra el país.

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Seguidamente, el magnate republicano ha advertido de que "cada vez que ellos" ataquen a Estados Unidos, Washington "les va a dar 20 veces más fuerte".

Finalmente, interrogado sobre la posibilidad de una nueva escalada militar a gran escala en este conflicto, Trump ha remarcado que "la ganaría muy rápidamente" porque, ha insistido, Estados Unidos ya ha "ganado militarmente". "Les queda (a los iraníes) muy poco", ha zanjado.

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La oleada de ataques lanzada por Estados Unidos contra Irán, en una segunda noche consecutiva en la cual ya se ha lamentado la muerte de, al menos, una persona en la zona del aeropuerto de Iranshahr, llega en una jornada en la cual horas antes el jefe del Ejecutivo nortamericano dio por acabado el alto el fuego y el memorando de entendimiento con Teherán, tachando a su vez a los dirigentes iraníes de "escoria" o "gente enferma".