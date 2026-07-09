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TAP volverá a Venezuela el próximo lunes y transportará 8,7 toneladas de material médico en su primer vuelo

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TAP Air Portugal reanudará su operativa a Venezuela el próximo lunes, 13 de julio, y aprovechará el primer vuelo para transportar aproximadamente 8,7 toneladas de material médico para apoyar las labores de ayuda humanitaria tras los recientes terremotos que afectaron al país.

Tal y como ha explicado en un comunicado, los vuelos operarán hacia el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena en Valencia en primera fase, al igual que otras compañías españolas como Iberia o Air Europa, mientras se llevan a cabo los trabajos necesarios para recuperar la normalidad operativa.

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Además, las operaciones con destino a esta ciudad venezolana realizarán una escala técnica en Pointe-à-Pitre (Guadalupe) por motivos operativos, donde permanecerán las tripulaciones. TAP no prevé que las aeronaves ni las tripulaciones permanezcan en territorio venezolano.

Sobre el envío de material sanitario ya mencionado, se realizará en coordinación con el Gobierno de Portugal y el Ministerio de Sanidad, en tanto que la operación portuguesa de ayuda humanitaria está coordinada por el Instituto Camões.

Por último, desde la firma lusa ha afirmado que continúa siguiendo de cerca la evolución de la situación y mantiene su compromiso de reanudar sus operaciones habituales con Venezuela tan pronto como sea posible y siempre bajo los más altos estándares de seguridad.

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