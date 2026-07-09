Costa Rica detecta dos casos de viruela del mono y activa protocolos de vigilancia

San José, 9 jul (EFE).- El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este jueves dos casos de viruela símica o viruela del mono y activó los protocolos de investigación epidemiológica para aplicar las medidas que permitan prevenir la transmisión de la enfermedad.

Los casos fueron detectados en dos hombres, de 25 años y 55 años, residentes en la provincia de San José, explicaron las autoridades sin brindar mayores detalles.

El Ministerio de Salud anunció que tras confirmar los casos comenzó la investigación epidemiológica correspondiente, así como el seguimiento de los contactos cercanos de las personas afectadas y la aplicación de las medidas necesarias para prevenir la transmisión de la enfermedad.

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"La viruela símica es una enfermedad viral que se transmite principalmente por contacto físico estrecho con una persona infectada, incluyendo el contacto piel con piel, el contacto con lesiones en la piel, fluidos corporales, secreciones respiratorias durante un contacto prolongado o mediante objetos contaminados de uso personal", detalló el Ministerio de Salud.

Las autoridades recomendaron a la población mantener una higiene adecuada, el lavado de manos frecuente, evitar el contacto físico estrecho, incluido el contacto sexual, con personas que presenten lesiones compatibles con la enfermedad o que tengan un diagnóstico confirmado, además de no compartir objetos de uso personal, como toallas, ropa de cama o utensilios, con personas enfermas.

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El síntoma más característico de la viruela símica es la aparición de lesiones en la piel similares a granos o ampollas, las cuales pueden presentarse en cualquier parte del cuerpo, aunque son más frecuentes en la región genital, perianal, la boca, el rostro, las manos y los pies.

Estas lesiones pueden estar acompañadas de fiebre, dolor de cabeza, inflamación de ganglios, dolores musculares y malestar general, detalla la información oficial.

El Ministerio de Salud recomendó a la población acudir a un centro de salud si presenta alguno de los síntomas. EFE