Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 9 de julio (15.00 GMT)

Madrid, 9 jul (EFE).-

Caracas.- Los terremotos en Venezuela han reducido las previsiones independientes de crecimiento para este año y sacudido el proceso económico que comenzó tras la captura de Nicolás Maduro.

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La Habana.- Cinco años después del histórico estallido social del 11 de julio de 2021 (11J), Cuba vive protestas a diario que confirman que el pacto social se ha roto, lo que podría desencadenar sucesos similares pese a la creciente represión, coinciden en señalar a EFE disidentes cubanos.

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Moscú.- El Kremlin rebatió hoy al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre que la actual escalada de los ataques ucranianos con drones de largo alcance contra territorio ruso pueda conducir al fin de la guerra.

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Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, aseguró este jueves que EE.UU. ha accedido a vender a su país misiles de largo alcance estadounidenses Tomahawk, con un alcance de hasta 1.600 kilómetros, para desplegarlos en el país centroeuropeo.

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Melbourne (Australia).- El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, y su homólogo indio, Narendra Modi, han firmado este jueves varios acuerdos energéticos en Melbourne, incluido uno que asegura la exportación de uranio desde el país oceánico hacia India, uno de los mayores consumidores de energía del mundo.

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Leeds (R.Unido).- La planta que la firma francesa Veolia opera en Leeds, al norte de Inglaterra, es un ejemplo de cara al concurso de Las Lomas, ubicada en el Parque Tecnológico de Valdemingómez, en Madrid, para los próximos 15 años.

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Ciudad de Panamá.- La falta de control aduanero en las zonas francas y la debilidad de los intermediarios en la cadena de suministros, entre otros factores, alimentan en Centroamérica el comercio ilícito de una amplia variedad de productos, desde tabaco hasta agroquímicos, según un informe de la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (Tracit, por sus siglas en inglés) presentado en Panamá.

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Pekín.- El índice de precios al consumidor (IPC), principal indicador de la inflación en China, aumentó un 1 % interanual en junio, lo que supone una ralentización de 0,2 puntos frente al dato de mayo, según cifras oficiales divulgadas este jueves por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático.

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Bombay (India).- El Banco Asiático de Desarrollo (BAD) rebajó su previsión de crecimiento anual para el conjunto de las 43 economías en desarrollo de Asia y el Pacífico hasta el 4,9 %, desde el 5,1 % de su pronóstico en abril, debido a las prolongadas repercusiones de la guerra en Irán.

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Quito.- Investigadores de la Universidad Regional Amazónica Ikiam de Ecuador dan a conocer el hallazgo del primer dinosaurio registrado en la Cuenca Oriente del país andino, cuyos restos corresponden a un titanosaurio que vivió hace unos 67 millones de años.

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Manila.- De acuerdo con datos de Autoridad de Estadísticas de Filipinas (PSA) la tasa de desempleo en mayo de 2026, la más recientemente publicada por la PSA, aumentó ligeramente al 4,8 %, frente al 4,7 % del mes anterior. Cifra que se mantuvo por encima del 3,9 % registrado en mayo de 2025.

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Ciudad de Guatemala.- El Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) y la Cámara de Turismo (Camtur) lanzan la feria Centroamérica Travel Market Guatemala 2026, una vitrina comercial diseñada para impulsar los negocios y la atracción de visitantes al país.

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Jiangsu/Fujian (China).- China elevó este jueves su respuesta de emergencia ante el avance del supertifón Bavi, que podría tocar tierra o rozar el norte de Taiwán el sábado y alcanzar esa misma noche la costa entre las provincias de Fujian y Zhejiang, en el sureste del país, con fuertes vientos, oleaje y riesgo de marejada.

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Madrid.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha recibido este jueves "con total serenidad y tranquilidad" las últimas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a las que ha dado "la misma credibilidad que a las amenazas anteriores", y ha afirmado que España es un país soberano, que toma sus propias decisiones y que "no es lacayo de nadie".

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Londres.- La cantante británica Bonnie Tyler, conocida sobre todo por su éxito 'Total Eclipse of the Heart', ha muerto a los 75 años, según un comunicado en su página web.

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Estrasburgo (Francia).- El Parlamento Europeo dio este jueves luz verde final a su acuerdo sobre la regulación del futuro euro digital, lo que le permitirá empezar la semana que viene las negociaciones con los Estados miembros sobre el texto definitivo de una iniciativa que busca reducir la dependencia europea de Estados Unidos para los pagos electrónicos.

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Karachi (Pakistán).- En 2008, un accidente en una fábrica de Karachi le costó el brazo a Tanveer Ahmed, pero no le impidió seguir apuntando. Lo que siguió fueron años de esfuerzo silencioso y decidido para aprender por su cuenta, flecha a flecha, a disparar con un solo brazo. Ahora, este arquero paquistaní tiene la mirada puesta en el escenario más importante de todos: los Juegos Paralímpicos.

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Kabul.- Miles de personas acudieron este jueves al funeral del exjugador de críquet afgano Shapoor Zadran en Kabul tras haber perdido la vida el pasado 7 de julio.

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Quetta (Pakistán).- Familiares y residentes realizaron este jueves una protesta en calles de Quetta por el asesinato de policías en un ataque terrorista ocurrido en el distrito de Ziarat, Baluchistán, mientras que 15 oficiales permanecen desaparecidos.

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Londres.- El plazo de presentación de candidaturas al liderazgo del Partido Laborista británico abrió este jueves hasta el próximo 16 de julio, con el exalcalde de Mánchester, Andy Burnham, como favorito a suceder a Keir Starmer al frente de la formación y del Gobierno.

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Ulán Bator.- El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, y su homólogo mongol, Ukhnaagiin Khürelsükh, mantuvieron este jueves una reunión en Ulán Bator en el inicio de una visita oficial en la que Seúl busca elevar la relación bilateral y reforzar la cooperación en minerales críticos, cadenas de suministro y seguridad regional.

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Gaza.- Un ataque con dron israelí contra un vehículo en el norte de la Franja de Gaza causó este jueves un muerto y tres heridos, que se suman a otros dos fallecidos en un ataque anterior perpetrado en el sur. Según informaron fuentes hospitalarias gazatíes, el ataque se produjo en el barrio Al Rimal de la ciudad de Gaza y el fallecido responde al nombre de Mohamed Mahmud Al Fayumi.

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Wolfsburg (Alemania).- Empleados de Volkswagen y miembros del sindicato IG Metall se manifestaron este jueves en la sede del fabricante automovilístico en Wolfsburg, coincidiendo con la reunión del consejo de vigilancia del grupo.

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El Alamein (Egipto).- El ministro de Asuntos Exteriores de Egipto, Badr Abdelaty, se reunió hoy en la ciudad mediterránea egipcia de Al Alamein con el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, en un momento en el que el presidente estadounidense, Donald Turmp, ha dado por acabada la tregua entre su país e Irán.

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Villepinte (Francia).- El evento consagrado a la cultura japonesa 'Japan Expo', que es el más grande y visitado del mundo fuera del país nipón, celebra su 25 aniversario en Villepinte (afueras de París) con una edición que abraza a lo grande el cómic, los videojuegos y los disfraces de personajes ficticios o 'cosplay'.

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lgs/EFE

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