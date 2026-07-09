La UE impone aranceles de hasta el 45,3% a los neumáticos chinos para turismos y camiones ligeros

La Unión Europea ha adoptado esta semana la imposición permanente de aranceles de hasta el 45,3% sobre los neumáticos para turismos y camiones ligeros que se importen desde China, una medida con la que compensar la ventaja anticompetitiva con la que llegan al mercado europeo gracias a subsidios de Pekín que les permite tirar los precios.

Según ha informado este jueves la Comisión Europea en un comunicado, la medida fue adoptada días atrás para que pudiera entrar en vigor el 7 de julio. Con ello, se formalizan de manera definitiva los gravámenes que van del 4,3% al 45,3% sobre estas importaciones.

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La activación de estos aranceles responde a las conclusiones de la investigación llevada a cabo por Bruselas y que, según informa la institución, reveló que las importaciones de neumáticos para turismos y buses y camiones ligeros procedentes de China entraban en la UE a precios de competencia desleal.

"Esto está perjudicando a la industria del neumático de la Unión, que emplea a más de 80.000 personas en 14 países miembro", ha avisado el Ejecutivo comunitario, tras informar de la medida.

El ámbito de aplicación del producto investigado abarca una gran variedad de tipos y tamaños de neumáticos de caucho con un índice de carga inferior a 121.

Según los datos de la Comisión, el consumo de neumáticos en la UE ascendió en 2024 a unos 330 millones de unidades, en un mercado valorado en más de 18.000 millones de euros. Las importaciones procedentes de China ese año totalizaron casi 93 millones de unidades, con un valor superior a los 2.500 millones de euros; lo que se traduce en una cuota de mercado del 28%.

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