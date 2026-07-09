Grupo opositor cree que presencia de EE.UU. en Venezuela debe fortalecerse tras terremotos

Caracas, 9 jul (EFE).- El movimiento opositor Unión y Cambio, del que forma parte el excandidato presidencial Henrique Capriles, dijo este jueves que la presencia de Estados Unidos en Venezuela debe fortalecerse ya que, consideró, ayudará a la reconstrucción del país luego de los terremotos del pasado 24 de junio que dejan hasta el momento 3.811 muertos y 16.740 heridos.

"Creemos que deben mantenerse y debe fortalecerse su presencia porque sabemos la importancia que tienen los Estados Unidos en este momento para Venezuela", indicó el opositor Ángel Medina en una rueda de prensa del grupo, que tiene a varios diputados en el Parlamento, entre ellos Capriles.

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A su juicio, la presencia de Estados Unidos va a permitir que haya "cuentas claras" sobre la reconstrucción de Venezuela, además de nueva y buena tecnología.

El movimiento además apoyó que la CAF -Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe- administre los recursos económicos para ejecutar planes de reconstrucción, luego de que el Gobierno venezolano lanzara una iniciativa para recaudar fondos.

"Ojalá se pueda incorporar (...) el Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos multilaterales a este proceso de reconstrucción y que dirijan ellos la reconstrucción", añadió.

Medina también se pronunció sobre la respuesta del Estado para atender el desastre y aseguró que fue tardía.

"Ustedes llegaron tarde y cuando llegaron tarde lo que demostraron es el colapso de las instituciones venezolanas. Es el colapso de la capacidad de respuesta que debería tener cualquier Gobierno del mundo frente a una catástrofe como la que nos está sucediendo hoy a los venezolanos. Llegaron tarde y no lo reconocen", remarcó.

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El miércoles, el jefe humanitario de la ONU, Tom Fletcher, dijo a EFE que Estados Unidos ha sido "el donante más generoso hasta ahora" y aseguró que "no es momento para la política, es momento para salvar vidas".

Tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, varios altos funcionarios del Gobierno estadounidense han visitado las zonas de desastre, como el jefe del Comando Sur, Francis Donovan; el subsecretario de Agricultura, Luke Lindberg, y Ryan Shrum, funcionario del Departamento de Estado.

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La Embajada de Estados Unidos además informó que ha asistido a más de 30.000 venezolanos con artículos de primera necesidad.

Según las autoridades de Venezuela, hay 856 edificios afectados y 190 colapsados.

También se han realizado cerca de 6.000 inspecciones a viviendas en los siete estados de la zona norte que resultaron afectados.

En total, hay 16.891 personas bajo resguardo en 87 campamentos transitorios.EFE

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