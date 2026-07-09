La Asamblea Nacional cubana realizará su sesión ordinaria el próximo 29 de julio

La Habana, 9 jul (EFE).- La Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, legislativo unicameral) de Cuba, convocó este jueves a su séptimo período ordinario de sesiones el próximo 29 de julio, en el cual se prevé que sean aprobadas sin contratiempos normativas relacionadas con el trabajo, la vivienda y la organización de la administración central del Estado.

La convocatoria, que fue publicada esta jornada en los sitios oficiales de la ANPP, señala que en la agenda también se incluye la información sobre la implementación de las 176 reformas económicas recién aprobadas en la isla caribeña, así como “la actualización de la marcha de la ejecución del Presupuesto del Estado en 2026 y la presentación de la liquidación del Presupuesto del año 2025”.

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La ANPP dio luz verde el pasado 19 de junio -de manera urgente en una sesión extraordinaria- y luego de una primera aprobación por un pleno extraordinario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal), al paquete de reformas que buscan liberalizar y descentralizar la economía de la isla.

Las reformas contemplan la entrada de “nuevos actores” en el sector turístico bajo “nuevas modalidades”, el fomento de la inversión extranjera directa (especialmente para cubanos no residentes), medidas para ampliar el rol del sector privado, así como descentralizar la toma de decisiones y dotar de una mayor “autonomía” a empresas estatales y municipios.

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Asimismo, prevé la creación de procedimientos para la quiebra, liquidación y reestructuración de empresas, la posibilidad de convertir empresas estatales en sociedades mercantiles, además de dinamizar la agricultura, el comercio exterior y el sector inmobiliario. También autoriza una mayor participación del capital privado en la actividad financiera, incluyendo la creación de una banca privada.

En la sesión del próximo día 29, la ANPP -que acostumbra a respaldar por unanimidad las propuestas que le llegan- deberá dar luz verde al Anteproyecto de Ley de Organización de la Administración Central del Estado que reduce de 27 a 21 sus máximos organismos.

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También deberá aprobar el anteproyecto de ley del Código del Trabajo de Cuba que incorpora novedades como la desconexión digital o el teletrabajo, pero mantiene fuera el derecho a la huelga y no obliga a que los salarios sean suficientes.

Cuba atraviesa una profunda crisis energética desde 2024, agravada por el asedio petrolero de EE.UU. Amplias zonas del país sufren apagones de hasta dos días seguidos, mientras que en La Habana se han superado las 30 horas continuas sin suministro.

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La profunda crisis -que ya era grave antes de las últimas medidas de asfixia de EE.UU.- está llevando al límite a la gran mayoría de la población. La comida y las medicinas escasean, apenas hay combustible y transporte público, las escuelas adelantaron el fin de curso y los hospitales están en servicios mínimos. EFE