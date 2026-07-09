La mayoría de las bolsas en Europa y EEUU se recupera pese a que siguen tensiones con Irán

(Actualiza con los datos de cierre de Wall Street)

Madrid/Nueva York, 9 jul (EFE).- La mayoría de los principales mercados bursátiles en Europa y EE.UU. registraron ganancias este jueves, tras las notables caídas de la víspera, impulsadas por el buen tono de Wall Street y la contención en el precio del petróleo, y pese a que continuaron los ataques entre EE.UU. e Irán.

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El índice Euro Stoxx 50, donde cotizan las empresas de mayor capitalización del Viejo Continente, lideró los avances (1,28 %), seguido de cerca por el parqué español (1,14 %) -que fue el más penalizado ayer-; por detrás, Milán ganó el 1,09 %; París, el 0,9 %; y Fráncfort, el 0,89 %. Mientras que Londres bajó el 0,16 %.

Al otro lado del Atlántico, Wall Street cerró en verde y el índice tecnológico Nasdaq subió el 1,3 %, hasta los 26.206 puntos, apoyado por el repunte del sector de los semiconductores.

Mientras, el Dow Jones de Industriales, principal indicador de la bolsa estadounidense, subió el 0,27 %, hasta los 52.487 puntos, y el selectivo S&P 500 avanzó el 0,81 %, hasta las 7.543 unidades.

Destacó la subida de la empresa de semiconductores Micron (4,5 %), después de anunciar que aumentará su inversión en la fabricación de chips de memoria en Estados Unidos. También avanzaron las acciones de otras compañías de chips como ARM Holdings (9 %), Sandisk (7,6 %) o VanEck Semiconductor ETF (2,5 %).

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Tanto las bolsas europeas como las estadounidenses estuvieron atentas al precio del petróleo después de dispararse en la víspera tras la reactivación del conflicto en Oriente Medio.

El crudo brent cedía el 1,45 % y se movía por debajo de los 77 dólares por barril, mientras que el intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés), referente en EE.UU., descendía el 1,62 % y volvía al nivel de los 72 dólares.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó ayer que el acuerdo de alto el fuego con Irán "se ha acabado" porque la República Islámica es "una basura" y avanzó que no quiere negociar más con los iraníes, a quienes tildó de "gente enferma, dirigida por gente enferma, mala, violenta".

En el plano macroeconómico, se han publicado las actas de la más reciente reunión de la Reserva Federal estadounidense, del pasado 17 de junio, en las que se ha revelado que algunos de los miembros de la institución sí estaban de acuerdo con un incremento en los tipos de interés.

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En el continente asiático, las plazas bursátiles más relevantes cerraron con tono mixto, pese a la reactivación de las tensiones con Irán.

Shanghái avanzó el 1,65 %, después de que el Banco de China se comprometiera a mantener una política monetaria relajada, bajara la inflación en junio en China al 1 % y siguiera mejorando el sector tecnológico; Tokio ganó el 1,38 % y Seúl el 0,62 %. Mientras que Hong Kong perdió el 0,7 %.

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En el mercado de la renta fija, el rendimiento del bono alemán, considerado el más seguro del mundo, descendía 4 puntos básicos, hasta el 3,079 % y las rentabilidades de las diferentes deudas soberanas europeas retrocedían de forma generalizada, tras los notables ascensos en la víspera.

El euro avanzaba el 0,14 % en su cruce con el "billete verde", hasta los 1,1433 dólares.

Los metales preciosos recuperaban cierto terreno y el oro avanzaba el 1,25 %, hasta los 4.128 dólares por onza; mientras que la plata se revalorizaba el 3,48 % y superaba los 60 dólares por onza.

En el mercado de criptoactivos, el bitcóin subía el 1,56 % y se intercambiaba por encima de los 63.000 dólares. EFE