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Nico González: "Messi es una persona a seguir porque lo vivió todo y mirad lo que es"

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El centrocampista de la selección argentina Nico González se deshizo en elogios hacia su compañero Leo Messi, "una persona a seguir" por cómo vive y se esfuerza en el campo, como se pudo comprobar en la épica victoria ante Egipto en octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, pese a que "lo vivió todo".

"Porque errar un penalti, a uno lo baja y él lo siguió intentando y por eso digo que es una persona a seguir porque las vivió todas y mirad lo que es", señaló González en una entrevista con 'AFA Estudio', el canal de streaming oficial de la Asociación de Fútbol Argentina.

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El internacional dejó claro que el '10' les da energía extra. "Leo nos da ese plus de 'Voy a dejar la vida por vos, hermano'. Por las cosas que genera y por esa ambición que tiene, y eso al final nosotros lo transmitimos dentro de la cancha", remarcó.

Para el futbolista sudamericano, "lo que pasó contra Egipto no es normal". "No sé si alguna vez pasó en alguno de los Mundiales, pero esto fue algo que va a quedar para siempre", aseguró González tras remontar un 0-2 en el minuto 79 ante el combinado norteafricano el pasado martes.

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