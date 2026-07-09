Gobernadora de Puerto Rico anuncia más de 1,9 millones de dólares de fondos FEMA

San Juan, 8 jul (EFE).- La gobernadora de Puerto Rico Jenniffer González anunció este miércoles la asignación de 1.973.106,95 dólares en fondos federales provenientes de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), destinados a proyectos de mitigación para fortalecer la continuidad de instalaciones críticas de generadores de emergencia.

"Nuestra prioridad es que las instalaciones que brindan servicios esenciales puedan continuar operando cuando más nuestra gente las necesita. Estas inversiones demuestran que una gestión estratégica y el trabajo coordinado entre PRFAA, COR3 y FEMA continúa generando resultados concretos", expresó en un comunicado la mandataria.

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Como parte de esta asignación, el municipio de Patillas, ubicado en el sur de Puerto Rico, recibirá 1.050,000 dólares bajo las Secciones 404 y 324 del 'Robert T. Stafford Act' para la adquisición e instalación de generadores eléctricos permanentes en cuatro instalaciones municipales críticas: la Casa Alcaldía, la Biblioteca Municipal, el Centro de Usos Múltiples y la Oficina de Atención al Ciudadano.

También se aprobaron 386.555,35 dólares para el proyecto del Centro de Gobierno Rafael Nicolau Tormenteras, destinados a la instalación de un generador eléctrico como medida de mitigación ante futuros eventos atmosféricos.

De igual forma, FEMA asignó 536.551,60 dólares para un proyecto de instalación de generadores de emergencia como parte de la recuperación tras los terremotos de 2020 (FEMA-DR-4473-PR), fortaleciendo la capacidad de respuesta y continuidad operacional de infraestructura esencial.

Por su parte, la directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Gabriella Boffelli. concluyó que trabaja para impulsar proyectos que fortalezcan la infraestructura crítica de Puerto Rico.

Estos proyectos son los ejemplos más recientes de los miles de millones de dólares para recuperación ante desastres que provee FEMA para apoyar a las comunidades estatales y locales en su labor de reconstrucción tras los recientes desastres naturales.

Esta aprobación se suma a otros fondos que FEMA ha destinado a Puerto Rico para su recuperación tras los huracanes María y Fiona (2022), los dos desastres naturales más devastadores que ha sufrido el territorio en las últimas dos décadas. EFE

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