La mexicana Olmos y la estonia Neel, fuera de las semifinales femeninas de dobles

Redacción deportes, 9 jul (EFE).- El equipo formado por la mexicana Giuliana Olmos y la estonia Ingrid Neel se quedó fuera de las semifinales del cuadro de dobles femenino del torneo de Wimbledon superadas por las chinas Xin Yu Jiang y Yifan Xu.

Las chinas vencieron en tres sets, por 6-1, 2-6 y 6-4, en dos horas y dos minutos de partido. Olmos y Neel no pudieron completar la remontada que iniciaron en la segunda manga y terminaron eliminadas.

Xin Yu Jiang y Yifan Xu disputarán las semifinales al dueto formado por la frances Kristina Mladenovic y la china Han Yu Guo que ganaron a la checa Katerina Siniakova y la estadounidense Taylor Townsend, por 7-6(8) y 7-5.

Por el otro lado del cuadro, la semifinal la disputarán brasileña Luisa Stefani junto con la canadiense Gabriela Dabrowski contra japonesa Shuko Aoyama y taiwanesa En-Shuo Liang. EFE