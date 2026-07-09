Albert Serra llevará a Locarno, fuera de competición, un documental sobre Ingrid Caven

Redacción Internacional, 9 jul (EFE).- El cineasta español Albert Serra estrenará en el Festival de Locarno (Suiza) un documental sobre la actriz y cantante alemana Ingrid Caven, titulado 'Seize moments de ma vie' ('Dieciséis momentos de mi vida'), anunciaron este jueves los organizadores del certamen.

Rodado en alemán y francés, este documental refleja en imágenes un proyecto de Serra con Caven, que compuso 16 canciones autobiográficas, algunas basadas en poemas de Goethe o Mallarmé, otras con textos de Jean-Jacques Schuhl y otras en composiciones de autores como Giuseppe Verdi.

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Unas canciones que interpretó en un espectáculo que se pudo ver en 2021 en Madrid, con el grupo de improvisaciones experimental Molforts, que suele componer las bandas sonoras de las películas de Serra.

En una entrevista con la revista francesa Les Inrockuptibles, Serra explicó que quiso mezclar la música y la presencia en escena de Caven con la forma de tocar de Molforts.

La idea era que Molforts se adaptara un poco al estilo de Caven, con un lado post-rock pero también de cabaret y un poco experimental. Mezclar la actitud de la cantante con la personalidad del grupo, señaló el cineasta catalán.

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"Me empujó en un momento en el que no quería subirme más a un escenario, o hacer un filme o ninguna otra cosa, a escribir sobre mí misma. Yo siempre he evitado hablar demasiado de mí porque tenía la suerte de que otros vinieran a escribir para mí. Ahora Alberto me dijo 'autobiográfico' y comencé con mi infancia", explicó por su parte Caven.

Las canciones se grabaron posteriormente en el disco 'Heidschi Bumbeidschi, 16 moments de ma vie' (2025) y ahora Serra ha documentado el proceso en la película que se podrá ver en Locarno.

Este filme de Serra llega tras su aclamado 'Tardes de soledad', un documental sobre el mundo de los toros centrado en la figura del diestro peruano Andrés Roca Rey, que ganó la Concha de Oro del Festival de San Sebastián y el premio a mejor documental en los Goya españoles.

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Caven de 87 años, es conocida por ser la musa del cineasta Rainer Werner Fassbinder quien la descubrió en un teatro de variedades. Estuvieron casados entre 1970 y 1972.

Ha participado en algunas de las obras clave de Fassbinder, como 'Viaje a la felicidad de mamá Kuters' (1975), 'El asado de Satán' (1976) o 'Un año con trece lunas' (1978). Y también ha trabajado con cineastas como el chileno Raúl Ruiz, en 'El tiempo recobrado' (1999); el italiano Luca Guadagnino, en 'Suspiria' (2018), o el francés André Techiné en 'Mi estación preferida'.

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También fue amiga de Yves Saint Laurent, quien la vistió para muchos de sus conciertos en París. EFE