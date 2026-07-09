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Condenan en ausencia a 5 años y medio de cárcel al famoso activista ruso Lev Ponomariov

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Moscú, 9 jul (EFE).- Un tribunal de Moscú condenó este jueves a cinco años y medio de cárcel en ausencia al veterano defensor de los derechos y activista Lev Ponomariov, que vive en el exilio desde abril de 2022, cuando fue detenido por manifestarse contra la guerra en Ucrania, informó la agencia TASS.

"Condenar a Ponomariov a cinco años y medio de prisión en una cárcel de régimen general", reza el fallo judicial.

La Fiscalía había solicitado para el acusado seis años y medio de cárcel por evadir sus obligaciones como agente extranjero y crear una organización "indeseable".

Según la acusación, en 2022, el activista fundó el Instituto Andréi Sájarov en París, que fue declarado "indeseable" en Rusia en julio pasado.

A pesar de la prohibición, la fiscalía alega que Ponomariov, de 84 años, organizó la distribución de los materiales del instituto "con el objetivo de fomentar sentimientos de protesta y desacreditar a las autoridades" de Rusia.

El Ministerio de Interior de Rusia declaró a Ponomariov en busca y captura en marzo pasado.

En 2022, el activista fue detenido en una manifestación contra la guerra en Ucrania y poco después abandonó Rusia para asentarse, según varios medios, en Francia.

El propio Ponomariov, quien fue en su momento colaborador de Andréi Sájarov, pionero del movimiento de derechos humanos en la Unión Soviética, confió en que su exilio no sea largo, aunque dio a entender que en caso de quedarse en Rusia acabaría en la cárcel.

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