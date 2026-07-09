CEPES afirma que la aprobación del Compromiso Iberoamericano por la Economía Social consolida este modelo empresarial

La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) ha puesto en valor la reciente aprobación del Compromiso Iberoamericano por la Economía Social y Solidaria (2026-2030) ya que, como argumenta, confirma la consolidación de este modelo empresarial como una prioridad política internacional al ser un actor estratégico que da respuesta a desafíos económicos, sociales y medioambientales del siglo XXI.

Al respecto, el presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño, ha asegurado que "la aprobación de este Compromiso constituye uno de los mayores avances políticos alcanzados por la Economía Social en el ámbito internacional". "Es la demostración de que este modelo empresarial ya forma parte de las respuestas que gobiernos e instituciones internacionales están construyendo frente a los grandes retos de nuestro tiempo", ha argumentado.

PUBLICIDAD

Pedreño ha destacado el liderazgo ejercido por España y el compromiso mantenido por la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, para impulsar el reconocimiento internacional de la Economía Social.

"El firme compromiso de la vicepresidenta Yolanda Díaz con la Economía Social ha sido determinante para que España se haya convertido en el principal referente internacional de este modelo empresarial y para que hoy podamos celebrar acuerdos históricos como el Compromiso Iberoamericano", ha afirmado.

PUBLICIDAD

El presidente de CEPES ha recordado que este nuevo acuerdo no es un hecho aislado, sino resultado del trabajo desarrollado durante los últimos años por Díaz y el Ministerio de Trabajo y Economía Social de España, además de otros gobiernos, organizaciones representativas de la Economía Social y organismos nacionales e internacionales, entre los que destaca CEPES y Social Economy Europe para lograr que la Economía Social ocupe un lugar permanente en las principales agendas internacionales.

CEPES subraya que este trabajo ha permitido hitos como la aprobación de la primera resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Economía Social y Solidaria; la adopción de la Recomendación del Consejo de la Unión Europea durante la Presidencia española de 2023; la creación hace dos años en México de la Red Iberoamericana de Fomento de la Economía Social y Solidaria (RIFESS) y ahora la aprobación del primer Compromiso Iberoamericano sobre Economía Social.

PUBLICIDAD

"Hablamos de una agenda internacional consolidada que mantiene de forma permanente a la Economía Social gracias al trabajo conjunto de múltiples organizaciones e instituciones en todo el mundo", ha subrayado Pedreño.

CEPES añade que este nuevo reconocimiento internacional llega en un momento especialmente relevante para Europa, donde se está definiendo el próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034. La Economía Social europea reúne actualmente más de 4,5 millones de empresas y entidades, representa alrededor del 8% del PIB de la Unión Europea y genera cerca de 12 millones de empleos.

PUBLICIDAD

"La Economía Social vive uno de los momentos más importantes de su historia. Ahora debemos aprovechar este reconocimiento internacional para consolidar un marco financiero, legislativo e institucional que permita a nuestras empresas seguir generando empleos de calidad, innovación, cohesión social y territorial y prosperidad compartida en todo el mundo", ha aseverado Pedreño.