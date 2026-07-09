Autoridades iraníes informan de tres muertos en Irán por últimos ataques estadounidenses

Redacción internacional, 9 jul (EFE).- Autoridades iraníes informaron de que tres personas murieron en la madrugada de este jueves en el oeste de Irán a causa de los últimos ataques estadounidenses, en una nueva escalada de la tensión un día después de que Washington diera por terminada la tregua con Teherán.

"Tras el ataque perpetrado esta mañana por el régimen sionista-estadounidense en un punto cercano a (la ciudad de) Ahvaz, tres personas murieron y varias resultaron heridas", dijo a la agencia estatal IRNA Valiollah Hayati, subdirector de seguridad y aplicación de la ley de la gobernación de Juzestán, una provincia en el suroeste del país.

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El legislador, que no concretó el número de heridos, aseguró que se están investigando las dimensiones del incidente y la magnitud de los daños, sobre el que "se proporcionará información adicional una vez que se realicen las investigaciones necesarias".

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) había informado horas antes sobre una nueva ofensiva contra la República Islámica, que tuvo como objetivo unos 90 puntos militares iraníes, sin que las autoridades persas hayan informado hasta el momento de daños en otros puntos del país.

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El miércoles, el presidente estadounidense, Donald Trump, dio por terminada la tregua con Irán y su Administración justificó que los nuevos ataques buscan degradar la capacidad militar de Teherán y garantizar la libre navegación en el estrecho de Ormuz, clave para el mercado de energías fósiles mundiales.

Irán denunció que la ofensiva constituye una "violación clara" del acuerdo de alto el fuego permanente, pactado el pasado 17 de junio entre Washington y Teherán. EFE