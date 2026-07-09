El brent sube el 1 % y roza los 79 dólares ante las renovadas tensiones entre EEUU e Irán

Madrid, 9 jul (EFE).- El brent sube este jueves algo más del 1 % y roza los 79 dólares después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el fin del alto el fuego con Irán y se hayan sucedido nuevos ataques en la región.

A las 07:00 horas (05:00 GMT) de este jueves, el precio del barril de brent, el crudo de referencia de Europa, para entrega en septiembre avanza el 1,06 % en el mercado de futuros de Londres, hasta los 78,87 dólares, según datos de mercado recogidos por EFE.

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El brent se mantiene al alza después de cerrar la víspera con un fuerte subida del 5,2 %, después de que Trump asegurara que el alto el fuego entre ambos países había terminado.

Trump explicó que los nuevos ataques estadounidenses contra Irán fueron una represalia por el bombardeo iraní de embarcaciones ocurrido el martes y advirtió que, si se repiten esas acciones, la respuesta de Washington será "mucho peor".

"Esto es en represalia por el bombardeo de barcos de ayer por parte de Irán. ¡Si vuelve a ocurrir, será mucho peor!", escribió Trump en su red Truth Social, después de que el Comando Central atacara a Teherán.

Este jueves, Kuwait, Baréin y Catar han activado sus defensas antiaéreas tras la incursión de misiles iraníes en su espacio aéreo.

La Guardia Revolucionaria iraní advirtió a Washington que, "si se repite las agresiones", se extenderán "contundentes respuestas" a otras bases estadounidenses en el Golfo Pérsico.