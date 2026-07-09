Carrillo ensalza el papel de Lamine Yamal y Vinícius contra el racismo: "Han metido el debate en la agenda"

La directora general de Igualdad de Trato y No Discriminación y contra el Racismo, del Ministerio de Igualdad, Beatriz Carrillo, ensalza el papel de los jugadores de fútbol Lamine Yamal y Vinícius y de todos los deportistas en la lucha contra el racismo y asegura que "han metido el debate en la agenda política".

"Que los futbolistas manifiesten esas denuncias de que son objetivos, yo creo que están haciendo un trabajo enorme, fundamental, porque eso anima a que muchas otras víctimas también denuncien y lo han puesto, además, encima del debate público, han ayudado a meterlo dentro de la agenda política", señala Carrillo en una entrevista a Europa Press.

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En este sentido, Carrillo precisa que las gradas no han inventado el problema: "No es que el racismo haya estallado ahora de repente en los campos de fútbol; eso ya existía y está en la calle". Sin embargo, agrega que el fútbol, debido a su impacto global, actúa como un altavoz que amplifica y saca a la luz esta realidad.

Este racismo cotidiano se manifiesta, según detalla, en barreras invisibles, como la dificultad para acceder a una vivienda cuando un propietario asegura que el piso ya está alquilado al notar el origen del interesado, o en los procesos de selección laboral donde los currículos se descartan sistemáticamente por motivos étnicos.

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Asimismo, advierte de que el racismo "más peligroso" es aquel que no utiliza insultos explícitos, sino que se transmite a través de las actitudes. "El racismo es muy soterrado. No hace falta que te griten por la calle 'inmigrante, vete de este país' o 'eres gitana, no debes ocupar este espacio'. No hace falta. Te lo hacen sentir. Y tú te das cuenta cuando esa discriminación se está produciendo en tu entorno. Ese es el más peligroso. Porque ese es el que no da la cara. Y ese es el que es muy difícil poder denunciar", argumenta.

En todo caso, Carrillo se muestra esperanzada y cree que llegará un día en el que se dejarán de escuchar insultos racistas en los campos de fútbol. "Yo espero que sí y la única manera de que podamos dejar de escucharlo es aplicando los protocolos que hay por parte de los clubes de fútbol y también por la federación y LaLiga", asevera, al mismo tiempo que añade que insultar en base al color de piel "no puede salir gratis".

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RESPUESTA GLOBAL FRENTE A LAS PLATAFORMAS DIGITALES

En cuanto a los discursos de odio en el entorno digital, explica que las plataformas "han demostrado que cuanto más odio, insulto y violencia generan digitalmente, más dinero cobran". Así, hace un llamamiento a una respuesta global y reguladora por parte de las sociedades democráticas frente al poder de los gigantes tecnológicos.

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"Tiene que ser, además, una medida global por parte de todas las sociedades democráticas y avanzadas porque esto no se puede tolerar. En definitiva, es que estamos quebrando uno de los principios básicos de la humanidad que es la convivencia, el respeto y la dignidad", subraya.

Finalmente, Carrillo advierte sobre la inteligencia artificial: "Nos va a pillar un cambio para el que tenemos que estar muy preparados y vigilantes".