El Ibex 35 avanza un 1,14% y reconquista los 19.300 puntos, con el petróleo plano en 78 dólares

El Ibex 35 ha finalizado la sesión de este jueves con un alza del 1,14%, hasta situarse en los 19.322,80 puntos, en una sesión influida por el recrudecimiento del conflicto en Oriente Próximo y el precio del petróleo, que se sitúa al borde de los 77 dólares.

De esta manera, el principal índice bursátil español recupera parte de lo perdido después de sufrir ayer su peor jornada desde inicios de la guerra (-2,73%), como consecuencia de la orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de detener "completamente" el comercio bilateral con España por negarse a elevar el gasto en defensa hasta el 5% del Producto Interior Bruto (PIB).

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Unas horas después, el dirigente estadounidense ha defendido que España "se ha redimido por completo" tras haber accedido a una solicitud de "numerosos pagos" a la OTAN, algo que Trump ha puesto en valor tras haber cargado duramente contra el Ejecutivo español tildándolo de "causa perdida" y de "aliado terrible" de la Alianza.

"He tenido problemas con España y los sigo teniendo, pero hoy se ha redimido por completo. España fue muy generosa hoy... accedieron a una solicitud de pago importante, y si no lo hubieran hecho, ni siquiera les habríamos hablado", afirmó Trump a bordo del Air Force One durante el vuelo de regreso a Washington.

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"Se portaron muy mal, en mi opinión. Pero hoy ha habido una gran unidad en esa sala, la sala de la OTAN. La verdad es que ha sido bastante impresionante. Ha habido algo muy positivo en ello", ha destacado.

De vuelta a Oriente Próximo, el Ejército de Estados Unidos ha vuelto este miércoles por la noche a atacar Irán por segunda jornada consecutiva. Así, la República Islámica ha señalado que al menos catorce personas han muerto y cerca de 78 han resultado heridas a causa de los últimos dos días de bombardeos lanzados por Estados Unidos contra Teherán.

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En respuesta, Irán ha reivindicado este jueves ataques contra "bases" e instalaciones de Estados Unidos en varios países de Oriente Próximo, concretamente Kuwait, Bahréin y Qatar, como respuesta a los bombardeos ejecutados.

Por su parte, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha reiterado este jueves que las tropas israelíes "no se retirarán de Líbano", después de que Trump afirmara el miércoles que "cree que lo harán", en medio de los contactos entre los gobiernos israelí y libanés de cara a un posible acuerdo de paz.

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En este contexto, el precio del barril de Brent --de referencia en Europa-- cotizaba sobre los 76,96 dólares al cierre de la sesión tras abaratarse un 1,38%, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en EEUU-- se negociaba sobre los 72,28 dólares después de retroceder un 1,69%.

"La reciente escalada geopolítica ha aumentado la volatilidad a corto plazo y ha llevado a los mercados a anticipar una postura más restrictiva del BCE, pero seguimos considerando que el impacto es temporal, siempre que los precios de la energía se mantengan controlados", destacó el estratega de análisis de renta variable de Julius Baer, Nenad Dinic.

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En el ámbito empresarial, Digi ha informado de que comenzará a cotizar el próximo 16 de julio y ha fijado en 5,60 euros por acción el precio de su oferta pública inicial de suscripción y venta (OPVS), lo que implica una capitalización bursátil de aproximadamente 1.662 millones de euros tras la ampliación de capital.

Asimismo, Veolia ha apremiado a las administraciones españolas a impulsar la revalorización de residuos para cumplir la normativa europea, que marca que la revalorización debe ser el destino del 25% al 35% de los residuos en 2035.

Volviendo a la Bolsa española, los valores más alcistas de la jornada han sido Acciona (+3,04%), Unicaja (+2,72%), Banco Sabadell (+2,45%), IAG (+2,40%) y Sacyr (+2,35%). En el otro extremo, Colonial encabezó los descensos (-3,78%), seguido de Cellnex (-2,22%), Indra (-1,98%), Telefónica (-0,97%) y Redeia (-0,59%).

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El resto de los principales parqués europeos ha cerrado la jornada en positivo, a excepción del principal índice brutánico, el FTSE 100, que ha perdido un 0,16%. De su lado, el francés Cac 40 subió un 0,90%, el alemán Dax un 0,89%, el italiano FTSE MIB un 1,09% y el Euro Stoxx 50 un 1,28%.

Al otro lado del Atlántico, Wall Street cotizaba en 'verde' al cierre de las Bolsas europeas: el Dow Jones subía un 0,25%, el S&P 500 un 0,51% y el Nasdaq 100, especializado en valores tecnológicos, avanzaba un 0,74%.

Entre tanto, en el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,13% frente al dólar hasta intercambiarse por 1,1432 'billetes verdes' (+0,11%), mientras que el interés exigido al bono español a diez años se situaba en el 3,534%, situando la prima de riesgo --el diferencial con las obligaciones del Estado de Alemania con igual plazo-- en los 49,46 puntos básicos.

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Respecto al ámbito de los activos denominados 'refugio' en situaciones de alta volatilidad, el precio de la onza de oro repuntaba un 1,35%, hasta situarse en los 4.137 dólares, mientras que la principal criptomoneda, el bitcoin, recuperaba parte de lo perdido con una revalorización del 2,06%, hasta los 62.968 dólares.

"En ausencia de importantes acontecimientos geopolíticos, nuestro modelo de valor razonable a corto plazo apunta a que una moderada debilidad del dólar estadounidense y unos tipos reales algo más bajos permitirán que el oro se recupere hacia los 4.600 dólares antes de finales de año", señaló el estratega de divisas en J. Safra Sarasin Sustainable AM, Claudio Wewel.

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